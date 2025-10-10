"Komitet Noblowski udowodnił, że polityka jest dla niego ważniejsza niż pokój" - skomentował dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung. Tegoroczną Pokojową Nagrodę Nobla zdobyła Wenezuelka Maria Corina Machado. Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że to on zasługuje na wyróżnienie.

Tegoroczną Pokojową Nagrodę Nobla zdobyła Maria Corina Machado. Decyzja Norweskiego Komitetu Noblowskiego została ogłoszona w piątek po godz. 11:00. Zwyciężczyni została wyłoniona spośród 338 kandydatów.

Amerykański prezydent Donald Trump wielokrotnie twierdził, że to on zasługuje na nagrodę. Jego kandydaturę poparli m.in. przywódcy Azerbejdżanu, Armenii, Rwandy, Demokratycznej Republiki Konga, Kambodży i Izraela.

Pokojowa Nagroda Nobla. Znamy werdykt

Biały Dom zareagował kilka godzin po ogłoszeniu nazwiska laureatki.

"Prezydent Trump będzie nadal zawierał porozumienia pokojowe, kończył wojny i ratował ludzkie życia. Ma duszę humanitarysty i nigdy nie będzie nikogo takiego jak on, kto potrafiłby przenosić góry samą siłą woli" - napisał dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung.

"Komitet Noblowski udowodnił, że polityka jest dla niego ważniejsza niż pokój" - dodał we wpisie na platformie X. Sam Trump nie skomentował jeszcze werdyktu.

Pokojowa Nagroda Nobla. Kim jest Maria Corina Machado?

Zwyciężczyni Pokojowej Nagrody Nobla ogłoszona została przez Jørgena Watne Frydnesa, przewodniczącego Norweskiego Komitetu Noblowskiego. W uzasadnieniu wskazano na jej "niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

Maria Corina Machado jest wenezuelską polityczką działającą w opozycji do rządu Nicolasa Maduro. W latach 2011-14 była deputowaną do tamtejszego Zgromadzenia Narodowego. W 2023 r. brała udział w prawyborach prezydenckich z ramienia partii Plataforma Unitaria Democrática.

