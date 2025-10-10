Pokojowa Nagroda Nobla 2025. Ogłoszono laureatkę

Zwyciężczyni ogłoszona została przez Jørgena Watne Frydnesa, przewodniczącego Norweskiego Komitetu Noblowskiego. W uzasadnieniu wskazano na jej "niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

Maria Corina Machado jest wenezuelską polityczką działającą w opozycji do rządu Nicolasa Maduro. W latach 2011-14 była deputowaną do tamtejszego Zgromadzenia Narodowego. W 2023 r. brała udział w prawyborach prezydenckich z ramienia partii Plataforma Unitaria Democrática.

Maria Corina Machado z Pokojową Nagrodą Nobla

Wkrótce po ogłoszeniu kandydatury Wenezuelski Komisarz Wyborczy odebrał jej prawa wyborcze na 15 lat, zarzucając jej rzekome powiązania z przestępstwami popełnionymi przez polityka Juana Gerardo Guaidó. Protest wobec decyzji złożyły m.in. ONZ, Unia Europejska i Organizacja Państw Amerykańskich.

W komunikacie wydanym przez oficjalne kanały Norweskiego Komitetu Noblowskiego przypomniano, że tegoroczna laureatka otrzymywała w ubiegłym roku poważne groźby pozbawienia życia. Choć zdecydowała się ukrywać, pozostała w swojej ojczyźnie, "co zainspirowało miliony ludzi".

"Kiedy władzę przejmują przywódcy autorytarni, kluczowe jest uznanie odważnych obrońców wolności, którzy powstają i stawiają opór. Demokracja zależy od ludzi, którzy nie milczą, którzy odważą się wystąpić pomimo poważnego ryzyka i którzy przypominają nam, że wolności nigdy nie wolno lekceważyć, lecz zawsze trzeba jej bronić – słowem, odwagą i determinacją" - czytamy w oświadczeniu.

Pokojowa Nagroda Nobla 2025. Wybierano spośród 338 kandydatów

Norweski Komitet Noblowski wyłonił zwyciężczynię spośród 338 kandydatów, z czego 244 było osobami fizycznymi, a 94 organizacjami. Imiona i nazwiska oraz nazwy nie są znane - ujawniane są dopiero po upływie 50 lat. Przed upływem tego czasu Komitet nie potwierdza, że jakaś osoba bądź organizacja została bądź nie została zgłoszona, więc wszystkie medialne doniesienia na temat nominatów są wyłącznie spekulacjami.

Od dłuższego czasu wśród potencjalnych kandydatów wymieniało się Donalda Trumpa. Dziennikarze "Die Welt" przekonywali, że prezydent Stanów Zjednoczonych "zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla jak żaden inny zachodni polityk".

Zdaniem niemieckich publicystów, mimo sporego grona politycznych przeciwników, Trump wyróżnia się spośród innych amerykańskich przywódców genialną strategią, a w trakcie swojej drugiej prezydentury udowodnił, że jest zdolny do prowadzenia skomplikowanych negocjacji pokojowych, m.in. w Strefie Gazy.

Tegoroczna liczba nominowanych jest jedną z najwyższych w historii. Dla porównania, w zeszłym roku zgłoszono 286 kandydatów: 197 osób fizycznych i 89 organizacji. Rekordowym pozostaje rok 2016, gdy nominowano 376 osób i organizacji.

Kto może być nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla?

Zgodnie ze statutem Fundacji Noblowskiej, do zgłaszania kandydatów uprawnione są następujące kategorie osób: członkowie zgromadzeń narodowych i rządów krajowych suwerennych państw, a także obecni szefowie państw; członkowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze i Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze; członkowie Instytutu Prawa Międzynarodowego; członkowie Międzynarodowej Rady Międzynarodowej Ligi Kobiet na rzecz Pokoju i Wolności; profesorowie uniwersyteccy, profesorowie emerytowani i profesorowie nadzwyczajni historii, nauk społecznych, prawa, filozofii, teologii i religii oraz rektorzy uniwersytetów i dyrektorzy uniwersytetów, a także dyrektorzy instytutów badań nad pokojem i instytutów polityki zagranicznej; osoby, które otrzymały Pokojową Nagrodę Nobla; członkowie rady dyrektorów lub jej odpowiednika w organizacjach, które otrzymały Pokojową Nagrodę Nobla; obecni i byli członkowie Norweskiego Komitetu Noblowskiego; byli doradcy Norweskiego Komitetu Noblowskiego.

Do nagrody teoretycznie może być nominowana dowolna żyjąca osoba i funkcjonująca organizacja. Komitet nie ma wpływu na sensowność przesłanych do niej zgłoszeń i samo zgłoszenie nie jest żadnym oficjalnym tytułem, którym dana osoba czy organizacja może się posługiwać.

Komitet Noblowski składa się z pięciu osób powoływanych przez norweski parlament na sześcioletnią kadencję z możliwością ponownego wyboru na kolejną. Skład Komitetu powinien w jak największym stopniu odzwierciedlać układ sił w norweskim parlamencie. Obecnie tworzą go: przewodniczący Joergen Watne Frydnes, biznesmen i szef organizacji non profit; Anne Enger, była przewodnicząca Partii Centrum i minister kultury; Asle Toje, ekspert ds. polityki zagranicznej; Kristin Clemet, była członkini gabinetu Partii Konserwatywnej i była posłanka; Gry Larsen, była sekretarz spraw zagranicznych Norwegii.

