Putin chce "sprowokować państwa NATO". Kolejny incydent z rosyjskim samolotem wojskowym

Świat
Putin chce "sprowokować państwa NATO". Kolejny incydent z rosyjskim samolotem wojskowym
Wikimedia Commons / Kirill Naumenko
Rosyjskie samoloty nad niemiecką fregatą. Minister mówi o prowokacji

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius poinformował, że rosyjski samolot wojskowy przeleciał nad fregatą niemieckiej marynarki wojennej na Morzu Bałtyckim. Podczas swojego środowego przemówienia w Bundestagu, umieścił to zdarzenie w jednym szeregu z niedawnymi naruszeniami polskiej i estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Agencja dpa sprecyzowała, że w ostatnich dniach doszło do dwóch takich przelotów nad fregatą Hamburg.

Testowanie granic przez rosyjskie samoloty. Padły słowa o prowokacji

Pistorius powiedział, że incydenty, do których doszło wcześniej w Polsce i Estonii oznacza testowanie granic przez Rosję. Jak tłumaczył,  Władimir Putin chce "sprowokować państwa członkowskie NATO" oraz "zidentyfikować i wykorzystać rzekome słabości".

 

Minister nie zdradził szczegółów incydentu. We wtorek stwierdził, że niemieccy piloci są doskonale wyszkoleni i będą odpierać "wszelkie zagrożenia dla naszych partnerów z NATO, jeśli sytuacja tego wymaga".

 

ZOBACZ: Ukraińcy zestrzelili rosyjski bombowiec Su-34. Atakował cele w Zaporożu

 

Zgodnie z doniesieniami agencji dpa, chodzi o fregatę Hamburg, która bierze udział w ćwiczeniach NATO Neptun Strike. Do pierwszego przelotu nad okrętem miało dojść przed minionym weekendem, a do drugiego w jego trakcie. Niemieckie wojsko uznaje to za prowokację.

 

Według informacji uzyskanych przez "Der Spiegel", chodzi o rosyjskie samoloty zwiadowcze. Pułap przelotu wynosił mniej niż 100 metrów, a Rosjanie nie odpowiadali na komunikaty radiowe.

WIDEO: Rosyjskie myśliwce w przestrzeni Estonii. "Następnym razem powinny zostać zestrzelone"
jp / mjo / polsatnews.pl / PAP
