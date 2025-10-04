Stanowcze słowa Trumpa o działaniach Izraela. "Musi natychmiast przestać"

"Izrael musi natychmiast przestać bombardować Gazę!" - napisał w serwisie Truth Social Donald Trump w odniesieniu do zapewnieniach Hamasu o gotowości do uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników. Przywódca wyraził też przekonanie, że z oświadczenia Hamasu wynika, iż organizacja jest gotowa na zawarcie pokoju. Według izraelskich mediów Binjamin Netanjahu jest zaskoczony reakcją Trumpa.

"Na podstawie oświadczenia wydanego właśnie przez Hamas uważam, że są gotowi na długotrwały POKÓJ. Izrael musi natychmiast przestać bombardować Gazę, byśmy mogli bezpiecznie i szybko wydostać zakładników!" - napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.

Przywódca USA dodał, że obecnie "jest zbyt niebezpiecznie, by to zrobić". Poinformował, że trwają rozmowy na temat szczegółów dotyczących tych działań. Prezydent podkreślił też, że "nie chodzi tylko o Strefę Gazy, lecz chodzi o od dawna pożądany POKÓJ na Bliskim Wschodzie".

Wcześniej Trump zamieścił na swoim portalu Truth Social oświadczenie Hamasu bez żadnego komentarza. Służby prasowe Białego Domu zasugerowały, że prezydent niedługo odniesie się do stanowiska Hamasu, który w piątek poinformował, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń. Stanowisko miało zostać przekazane mediatorom pośredniczącym w rokowaniach.

Amerykański prezydent przedstawił swoją propozycję w poniedziałek. W piątek dał Hamasowi ultimatum, żądając odpowiedzi do niedzieli i grożąc eskalacją działań zbrojnych w wypadku odmowy. Podkreślił, że jeśli Hamas tego nie zrobi to "spotka się z piekłem, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział".

Strefa Gazy. Ultimatum Trumpa dla Hamasu. Premier Izraela zaskoczony

Jak zaznaczył portal Axios, Trump po raz pierwszy od powrotu do Białego Domu podjął próbę zmuszenia premiera Izraela Benjamina Netanjahu do zaprzestania ataków. Jak podała telewizja Kanał 12 premier Izraela Binjamin Netanjahu uznaje odpowiedź Hamasu na amerykański plan pokojowy dla Strefy Gazy za odrzucenie tej propozycji. Dodano, że Netanjahu był zaskoczony reakcją prezydenta Donalda Trumpa, który wezwał Izrael do natychmiastowego wstrzymania ataków na Hamas.

Źródło Kanału 12 dodało, że izraelski premier podczas wieczornego spotkania podkreślił potrzebę koordynacji odpowiedzi na stanowisko Hamasu z USA tak, by reakcja palestyńskiej organizacji nie została przedstawiona jako zgoda na plan Trumpa. Stacja dodała, że izraelscy urzędnicy zajmujący się negocjacjami uznali odpowiedź Hamasu za pozytywną reakcję, która może pomóc w osiągnięciu porozumienia.

20-punktowy plan Trumpa zakłada m.in. trwałe zakończenie walk, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie pomocy humanitarnej i odbudowę palestyńskiego terytorium.

Według propozycji, Hamas miałby oddać władzę nad Strefą Gazy i złożyć broń. W oświadczeniu Hamasu przekazano, że grupa jest gotowa oddać władzę w ręce tymczasowej palestyńskiej administracji, ale nie odniesiono się do kwestii rozbrojenia.

Netanjahu już wcześniej publicznie zaakceptował plan Trumpa.

