Prezydent Serbii Aleksandar Vučić ostrzegł, że sankcje USA nałożone na kontrolowanego przez Rosję operatora jedynej rafinerii ropy naftowej w kraju, które weszły w życie w czwartek, stawiają go w "niezwykle poważnej" sytuacji. Bałkańskie państwo już wkrótce może się zmierzyć z brakami tego surowca.

Sankcje wymierzone w Serbski Przemysł Naftowy (NIS), który w w 55 proc. należy do Gazpromu i Gazprom Nieftu, były wielokrotnie przekładane po tym, jak po raz pierwszy ogłoszono je w styczniu w ramach represji wobec rosyjskiego sektora energetycznego po inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 roku.

Departament Skarbu USA nałożył restrykcje na Gazprom Nieft i jego zagraniczne spółki zależne 10 stycznia, dając Rosjanom 45 dni na wycofanie się z NIS. Tyle czasu miała też Serbia na znalezienie innego partnera.

ZOBACZ: Sankcje na Rosję. Komisja Europejska przyjęła 19. pakiet

Będące bliskimi sojusznikami Władimira Putina władze bałkańskiego kraju tego nie zrobiły, a chorwacki operator rurociągów Janaf, który dostarcza ropę do NIS, zapowiedział zaprzestanie dostaw ropy naftowej do Serbii - przekazała agencja AFP.

Sankcje na Rosje. Serbia pozbawiona dostępu do ropy

Vučić zapewnił jednak, że kraj dysponuje wystarczająco dużymi zapasami ropy naftowej, aby rafineria mogła działać do 1 listopada.

Prezydent Aleksandar Vučić ostrzegł w czwartkowym wystąpieniu telewizyjnym przed "niezwykle poważnymi konsekwencjami dla całego kraju".

"To zła wiadomość dla naszego kraju, choć spodziewana" - powiedział cytowany przez AFP Vučić kilka godzin po wejściu w życie sankcji na firmę, która dostarcza ponad 80 procent serbskiego oleju napędowego i benzyny.

Tymczasem zapasy paliwa do pojazdów powinny wystarczyć do końca roku. Vučić potwierdził, że trwają rozmowy na temat przyszłości firmy z partnerami z USA i Rosji.

Komisja Europejska ogłosiła 19. pakiet sankcji na Rosję

Nie tylko stany Zjednoczone uderzają w przemysł naftowy Rosji i jej sojuszników. Na podobny krok zdecydowała się Unia Europejska w drugiej połowie września.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyjaśniła, że w propozycji 19. pakietu sankcji na Rosję znalazł się zakaz importu rosyjskiego LNG na rynki europejskie oraz objęcie Rosnieftu i Gazprom Nieftu zakazem transakcji. Prawdopodobnie ten fakt skłonił Chorwatów do odcięcia dostaw surowca do Serbii.

Obostrzenia mają dotknąć też firmy w krajach trzecich, m.in. w Chinach.

