Bruksela zatwierdziła kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. "Jeden z najostrzejszych"

Unia Europejska zatwierdziła jeden z najostrzejszych jak dotąd pakietów sankcji wobec Rosji. Jeszcze bardziej tniemy budżet wojenny Kremla, uderzając w kolejne okręty rosyjskiej floty cieni i ograniczając dostęp rosyjskich banków do finansowania - poinformowała szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas.

Kraje UE zatwierdziły w piątek nowy pakiet sankcji wobec Rosji w związku z wojną na Ukrainie, w tym obniżenie limitu cenowego na eksport ropy z Moskwy. To już osiemnasta runda sankcji wymierzonych w Rosję od czasu rozpoczęcia jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 r.

Unia Europejska przyjęła 18. pakiet sankcji wobec Rosji

Sankcje zostały zatwierdzone po tym, jak Słowacja zrezygnowała z wielotygodniowej blokady tego kroku. Miało to miejsce po rozmowach z Brukselą na temat odrębnych planów stopniowego wycofywania importu rosyjskiego gazu.

"UE właśnie zatwierdziła jeden z najsilniejszych jak dotąd pakietów sankcji wobec Rosji. Jeszcze bardziej tniemy budżet wojenny Kremla, ścigając 105 kolejnych okrętów floty cieni i ich pomocników, a także ograniczając dostęp rosyjskich banków do finansowania" - napisała w mediach społecznościowych Kallas. Jak dodała polityk, "będziemy nadal podnosić koszty, więc powstrzymanie agresji (na Ukrainę - red.) stanie się jedynym wyjściem dla Moskwy".

Premier Słowacji Robert Fico porzucił swój sprzeciw wobec sankcji po otrzymaniu od Brukseli - jak to określił - "gwarancji" dotyczących cen gazu. Przypomnijmy, że UE dąży do odcięcia rosyjskiego importu tego surowca do końca 2027 roku.

- Unia jest organizacją międzynarodową, którą uważamy za naszą przestrzeń życiową. Dlatego wydaję polecenie naszym przedstawicielom w Unii Europejskiej, aby jutro (w piątek - red.) zatwierdzili 18. pakiet sankcji - powiedział Fico w opublikowanym w czwartek nagraniu. Jak dodał na filmie, "kto chce żyć z wilkami, musi razem z nimi wyć".

Unijni dyplomaci poinformowali, że w ramach nowych sankcji mających na celu zmniejszenie zasobów wojennych Rosji, Bruksela zgodziła się obniżyć limit cen rosyjskiej ropy eksportowanej do krajów trzecich na całym świecie do 15 procent poniżej wartości rynkowej. Decyzja ta zapadła pomimo faktu, że sojusznikom UE nie udało się przekonać do tego planu prezydenta USA Donalda Trumpa.

Wspomniany limit jest inicjatywą grupy G7 i ma na celu ograniczenie ilości pieniędzy, które Rosja zarabia na eksporcie ropy naftowej do krajów na całym świecie, w tym Indii oraz Chin. Chodzi o ograniczenie ceny, za jaką Moskwa może sprzedawać ropę na całym świecie, zakazując firmom żeglugowym współpracującym z Rosją eksportu powyżej tej kwoty.

W ramach kolejnego pakietu sankcji UE umieszcza również na czarnej liście ponad 100 kolejnych statków z "floty cieni", czyli starzejących się tankowców wykorzystywanych przez Rosję do obchodzenia ograniczeń eksportu ropy. Poparto również środki mające na celu powstrzymanie niedziałających bałtyckich gazociągów Nord Stream 1 i 2 przed ponownym uruchomieniem.

Nowe sankcje obejmą także należącą do Rosji rafinerię ropy naftowej w Indiach i dwa chińskie banki - ponieważ UE stara się ograniczyć więzi Moskwy z międzynarodowymi partnerami. Wprowadzono również rozszerzony zakaz transakcji z rosyjskimi bankami i więcej ograniczeń na eksport towarów "podwójnego zastosowania", które mogłyby zostać wykorzystane przez Rosjan na froncie w Ukrainie.

WIDEO: "Nowy sojusz zamiast NATO". Rosyjski pisarz apeluje do Europy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn / polsatnews.pl