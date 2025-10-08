Kolczatka i strzały nie pomogły. Nieudana próba zatrzymania złodzieja busa

Polscy policjanci próbowali zatrzymać 30-letniego kierowcę, który ukradł busa w Czechach. Mimo postawienia blokady na drodze, mężczyźnie udało się uciec. Został w końcu zatrzymany 20 kilometrów dalej. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Czescy policjanci we wtorek około godz. 16 poinformowali swoich polskich kolegów, że prowadzą pościg za skradzionym busem, który porusza się w kierunku granicy.

- Jeleniogórscy policjanci na wysokości Piechowic zorganizowali posterunek blokadowy. Kierowca busa, kiedy to zauważył zatrzymał się i próbował zawrócić, a następnie ruszył wprost na policjanta - relacjonowała Polsat News podinsp. Edyta Bagrowska, z KMP w Jeleniej Górze.

Granica polsko-czeska. Pościg za busem

Policjanci rozłożyli kolczatkę i oddali strzały ostrzegawcze. Kierowca nie zamierzał się jednak zatrzymać. Ominął blokadę wjeżdżając na pobocze drogi i pojechał dalej. Wykonując ten manewr uszkodził jeden z radiowozów.

WIDEO: Próba zatrzymania skradzionego busa

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Transgraniczny pościg zakończył się 20 kilometrów dalej w miejscowości Wojcieszyce. Mężczyzna zjechał z drogi krajowej w polną ścieżkę, tam bus ugrzązł w błocie.

Kierowca wysiadł i zaczął uciekać pieszo. - Policjanci kilka minut później go zatrzymali. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających, co wstępnie potwierdziło badanie testerem - przekazała podinsp. Edyta Bagrowska.

Zarzuty dla 30-latka. Grozi mu do 10 lat więzienia

Jak się okazało, zatrzymany to 30-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego. Został umieszczony w policyjnym areszcie. - Dzisiaj usłyszał zarzuty m.in. czynnej napaści na policjanta, jak również narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia innych osób - powiedziała policjantka.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Samochód stanął w płomieniach

Z policyjnego komunikatu wynika, że zostanie też obciążony zarzutem o kradzież Fiata Ducato, którym uciekał oraz niezatrzymania się do kontroli i prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni