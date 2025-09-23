- Jeśli chodzi o niepoważne zachowanie Sławomira Mentzena względem Jarosława Kaczyńskiego, a można to nazwać obraźliwym, to ono ma miejsce - uznał w "Punkcie widzenia Szubartowicza" wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Jego zdaniem na razie nie ma szans na dyskusje o koalicji jego partii z Konfederacją. Ocenił też, że system polityczny, jaki narzuca obecna konstytucja, trzeba "wyrzucić do kosza".

Przemysław Czarnek w "Punkcie widzenia Szubartowicza" krytycznie wyraził się na temat postawy Sławomira Mentzena. Wiceprezes PiS zaprzeczył, jakoby między jego partią a Konfederacją istniał jakikolwiek konflikt, jednak nazwał napięcie na prawicy "nieprzyjemną wymianą zdań" zapoczątkowaną przez Mentzena.

Czarnek o Mentzenie. "Niepoważne zachowanie"

Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen od wielu miesięcy głośno mówią o braku szans na stworzenie wspólnej koalicji. Prezes PiS wielokrotnie nazywał drugiego z nich swoim politycznym przeciwnikiem, a lider Konfederacji potwierdził, iż z Kaczyńskim stoją "po dwóch stronach barykady".

Czarnek na antenie Polsat News stwierdził, że "ma miejsce niepoważne zachowanie Sławomira Mentzena względem Jarosława Kaczyńskiego, a można to nawet nazwać obraźliwym zachowaniem". - Nie wiem, co się stało ze Sławomirem Mentzenem po 1 czerwca, zwłaszcza po 18 maja. Czy chodzi o te tylko 15 proc., czy miał nadzieję na II turę (w wyborach) - zastanawiał się.

Następnie zaapelował "o rozwagę i rozsądek". - Mamy tutaj rzeczywiście sporą różnicę zdań w wielu kwestiach, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i społeczne. Ale to nie jest powód, żeby rzucać inwektywy pod adresem prezesa Jarosława Kaczyńskiego - komentował Czarnek w rozmowie z Przemysławem Szubartowiczem.

Były minister edukacji i nauki podkreślił, że rozmowy o koalicji PiS z Konfederacją należy zachować na okres przedwyborczy i "muszą być do tego przestrzeń i okoliczności, które tej koalicji sprzyjają". - W tym momencie tych okoliczności nie ma, pewnie wyłonią je nowe wybory parlamentarne, które odbędą się regularnie dopiero za dwa lata i wtedy będziemy mówić o koalicjach - wskazał.

Konstytucja jest źle napisana? "System trzeba wyrzucić do kosza"

W "Punkcie widzenia Szubartowicza" Czarnek został również zapytany o swoje odczucia w związku z wizytą polskich władz na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Na widok wspólnej fotografii szefa MSZ Radosława Sikorskiego i prezydenta Karola Nawrockiego, Czarnek stwierdził, że dyskusje na temat relacji między najważniejszymi politykami w kraju obrazują "absurd polskiego systemu rządów".

- Ten obrazek pokazuje coś, o czym państwo nie dyskutujecie. Absurdalny polski system rządów spotykany tylko w polskiej konstytucji, która najpierw była pisana przeciwko Wałęsie, a później pod Kwaśniewskiego. Nie ma drugiego takiego państwa, w którym prezydent dyskutowałby o tym, czy minister spraw zagranicznych ma być tu, czy nie być, a minister spraw zagranicznych podcinałby skrzydła głowie państwa przy jego wizytach zagranicą - stwierdził poseł PiS.

Jego zdaniem polska konstytucja napisana jest w sposób niejasny i dawno temu powinna była zostać poddana korekcie. - Ten system trzeba natychmiast wyrzucić do kosza i pójść albo w kierunku systemu kanclerskiego i parlamentarno-gabinetowego, albo prezydenckiego, bo jak nie, to zawsze będziemy patrzeć na to, czy szef polskiego MSZ się uśmiecha do prezydenta, czy nie - podsumował.