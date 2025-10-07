Włochy chcą dążyć do zawarcia światowego rozejmu na czas zimowych igrzysk olimpijskich, które odbędą się tam w przyszłym roku Szef tamtejszego MSZ oświadczył, że przekazuje ONZ propozycję owego rozejmu. Ma on dotyczyć m.in. wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie

Włoski wicepremier i minister spraw zagranicznych Antonio Tajani powiedział we wtorek, że Włochy będą dążyć do zawarcia światowego rozejmu na czas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie w 2026 roku - podaje Ansa.

Agencja cytuje słowa wicepremiera, które padły podczas 12. konferencji Włochy-Ameryka Łacińska i Karaiby w Rzymie.



- Musimy być orędownikami pokoju - powiedział Tajani. - Popieramy plan Stanów Zjednoczonych (dotyczący Strefy Gaz - red.) i, jak powiedział papież Leon, nie możemy nigdy tracić nadziei na pokój.

- Rzym i Włochy w coraz większym stopniu stają się skrzyżowaniem dróg pokoju, rozwoju i wzrostu gospodarczego. W związku z olimpiadą w Mediolanie i Cortinie przedstawiamy ONZ propozycję rozejmu olimpijskiego dla wszystkich wojen, w tym na Ukrainie i Bliskim Wschodzie - dodał.

Strefa Gazy. Plan Donalda Trumpa

Trwają rozmowy pokojowe dotyczące konfliktu na Bliskim Wschodzie. Hamas poinformował w piątek wieczorem, że zaakceptował niektóre zapisy 20-punktowego planu pokojowego dla Strefy Gazy przygotowanego przez Donalda Trumpa, ale pozostałe wymagają dalszych negocjacji.

Jak informowały media izraelskie, Binjamin Netanjahu w pierwszej chwili uznał odpowiedź Hamasu za faktyczne odrzucenie propozycji Trumpa. Amerykański przywódca bał się z kolei, że Hamas odrzuci całość oferty, dlatego jej częściową akceptację uznał za sukces - skomentował Axios.

Przez weekend Trump udzielił kolejnych wypowiedzi, w których przedstawiał swój plan jako szansę dla wszystkich stron, wzywał Izrael do zaprzestania bombardowania Strefy Gazy i groził Hamasowi konsekwencjami, jeżeli odrzuci porozumienie.

Bliski Wschód. Rozmowa Trump-Netanjahu

- Czemu ty zawsze musisz być tak negatywny? - miał zapytać Binjamina Netanjahu Donald Trump podczas rozmowy przeprowadzonej po częściowym przyjęciu przez Hamas planu pokojowego. Jak donosi serwis Axios, w czasie emocjonalnej dyskusji premier Izraela wyrażał wątpliwości co do skuteczności porozumienia.

Trump nie spodziewał się chłodnej reakcji Netanjahu, był nią zirytowany i dlatego zareagował tak ostro - dodał portal. Według źródeł Axios przywódcom udało się jednak dojść do porozumienia, mimo "twardej i stanowczej" dyskusji.

