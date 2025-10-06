Izrael i Hamas rozpoczęli negocjacje w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Według eksperta ds. międzynarodowych Pawła Rakowskiego to efekt silnej presji, jaką prezydent USA Donald Trump wywarł na izraelskiego premiera Binjamina Netanjahu. - Takie armaty na Netanjahu Trump wyłożył, że niech się cieszy, że przytomny siedział w tym Białym Domu - powiedział Rakowski w programie "Gość Wydarzeń".

W Szarm el-Szejk rozpoczęły się rozmowy dotyczące realizacji planu pokojowego dla Strefy Gazy przygotowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W negocjacjach między stronami pośredniczą USA, Egipt i Katar.

W programie "Gość Wydarzeń" komentator spraw międzynarodowych Paweł Rakowski zaznaczył, to najprawdopodobniej pierwszy raz w historii, gdy przedstawiciele Hamasu i Izraela siedzą przy jednym stole. - Z reguły to były inne pokoje, inne hotele, nawet inne miasta - wyjaśnił.

Mimo tego rozmowy nie zapowiadają się na łatwe. - Hamas stawia bardzo trudne warunki Izraelowi, no bo plan Trumpa jest generalnie - tak jakby to Trump chciał usłyszeć - wybitny, najwybitniejszy w dziejach i w historii ludzkości. Natomiast on jest bardzo ogólny, a te szczegóły są najważniejsze, ponieważ Hamas na przykład nie widzi tego, żeby Izrael miał się wycofywać ze Strefy Gazy, Izrael też tego nie widzi, więc takie niejasności trzeba tutaj wyjaśnić - podkreślił w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

"Wyłożył armaty". Kulisy spotkania Trump-Netanjahu w Białym Domu

Ekspert ocenił, że na ten moment Izrael wygrał wojnę regionalną, jednak przegrał starcie o Strefę Gazy. Mimo to jego zdaniem szef izraelskiego rządu Binjamin Netanjahu się nie poddaje i nie zamierza dopuścić do powstania niepodległej Palestyny.

Jednocześnie Trumpowi ma zależeć przede wszystkim na tym, żeby w Strefie Gazy nie było Hamasu. - Hamas wie o tym, że za kilka lat, przy nieuregulowaniu kwestii palestyńskiej, oni wrócą do władzy - stwierdził Rakowski.

Na pytanie prowadzącego, dlaczego wobec tego Netanjahu zgodził się na amerykański plan, odparł: Takie armaty na Netanjahu Trump wyłożył, że niech się cieszy, że przytomny siedział w tym Białym Domu.

- Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że Netanjahu wiedział, że coś trzeba dać, żeby coś otrzymać. I co on otrzymuje? On otrzymuje to, że państwa palestyńskiego na jego warcie nie będzie - to już jest pewne - dodał.

"Netanjahu coś knuje". Ekspert komentuje ruch szefa izraelskiego rządu

Rakowski zwrócił też uwagę na dyplomatyczne zabiegi Netanjahu podczas wizyty w USA. - Nie rozmawiał z politykami, ale rozmawiał z przedstawicielami big techu, tylko tych wielkich korporacji, nowoczesnych technologii, czyli Netanjahu coś knuje - stwierdził.

WIDEO: Ekspert o rozmowach Trumpa i Netanjahu. "Niech się cieszy, że siedział przytomny"

Gość programu skomentował również doniesienia o rozmowie telefonicznej Trump-Netanjahu. Izraelski premier miał w niej podkreślić, że "nie ma co się cieszyć" z akceptacji warunków planu przez Hamas, ponieważ "to nic nie znaczy". Miało to wywołać oburzenie amerykańskiego przywódcy, który miał stwierdzić, że Netanjahu "nie chce zaakceptować zwycięstwa".

Jego zdaniem jest to wynik warunków, które Netanjahu postawili koalicjanci, zapowiadając, że jeśli po zwrocie zakładników Hamas nadal będzie istniał, to wyjdą z rządu. - Netanjahu ma rok do wyborów, więc on chce to przetrwać - podkreślił.

- Inna rzecz jest taka, że izraelska opinia publiczna ma swoją specyfikę. Mocną specyfikę. Jak oni widzą, że Palestyńczycy wychodzą na ulicę w Gazie, zrujnowanej Gazie, ale się cieszą, tańczą, pokazują, że przeżyli, to jest wściekłość. No nie tak miało wyglądać. To miało być okazanie pełnej furii, a okazuje się, że Hamas tę furię przetrwał i to jest też pewnego rodzaju pułapka - podsumował.

