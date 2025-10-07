Decyzją Komitetu, we wtorek Nagroda Nobla trafiła w ręce Johna Clarke, Michela H. Devoreta i Johna M. Martinisa. Wyróżnienie zostało przyznane za wybitne osiągnięcia z dziedziny fizyki.

We wtorek, który jest drugim dniem trwającego właśnie tygodnia noblowskiego, poznaliśmy werdykt dotyczący tegorocznego laureata z dziedziny fizyki. Nagroda ta powędrowała do Johna Clarke, Michela H. Devoreta i Johna M. Martinisa za eksperymenty, które wykazały, że tunelowanie kwantowe można obserwować w skali makroskopowej, z udziałem wielu cząstek.

Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z dziedziny fizyki przeprowadzili eksperyment z wykorzystaniem nadprzewodzącego obwodu elektrycznego.



Chip, w którym znajdował się ten obwód, miał rozmiar około centymetra. Wcześniej tunelowanie i kwantyzacja energii były badane w układach składających się z zaledwie kilku cząstek; tutaj zjawiska te pojawiły się w układzie mechaniki kwantowej z miliardami par Coopera, które wypełniały cały nadprzewodnik na chipie.



W ten sposób eksperyment przeniósł efekty mechaniki kwantowej ze skali mikroskopowej do makroskopowej.

Decyzja została ogłoszona o 11:45 w Sztokholmie. Cały proces można było śledzić na oficjalnej stronie internetowej Fundacji Noblowskiej.

W ubiegłym roku Nobel z fizyki został przyznany Amerykaninowi Johnowi J. Hopfieldowi i Kanadyjczykowi Geoffrey’owi E. Hintonowi za "fundamentalne odkrycia i wynalazki umożliwiające uczenie się maszyn za pomocą sztucznych sieci neuronowych".

Dotychczas przyznano łącznie 118 Nobli z fizyki, których zdobywcami stało się 227 naukowców. Wśród nich znalazło się jedynie pięć kobiet, w tym Polka – Maria Skłodowska-Curie. Najmłodszy posiadacz tej prestiżowej nagrody w wymienionej dziedzinie miał 25 lat, a najstarszy – 96 lat.

W pierwszym dniu noblowskiego tygodnia poznaliśmy laureatów Nobla z fizjologii lub medycyny. Zostali nimi Mary E. Brunkow i Fred Ramsdell z USA oraz Shimon Sakaguchi z Japonii. Dzięki odkryciu przez nich mechanizmów regulujących obwodowo odpowiedź immunologiczną można będzie skuteczniej leczyć choroby immunologiczne czy nowotwory.

W środę natomiast ogłoszone zostanie nazwisko lub nazwiska laureatów z dziedziny chemii, w czwartek – z literatury, zaś w piątek – nagrodzonego Pokojową Nagrodą Nobla. 13 października przyznany zostanie ekonomiczny Nobel.

Nagroda Nobla to złoty medal z wizerunkiem fundatora nagrody, Szweda Alfreda Nobla, oraz kaligrafowany dyplom. Od 2023 roku to także najwyższa w historii kwota pieniężna, 11 mln koron szwedzkich (ok. 4,2 mln zł).

O przyznaniu nagród decydują komitety złożone z naukowców i autorytetów na podstawie nadesłanych nominacji. Wskazane przez Nobla kryterium wyboru to odkrycia i osiągnięcia przynoszące ludzkości największe korzyści.

