Tegoroczna Nagroda Nobla z dziedziny medycyny trafiła w ręce Mary E. Brunkow, Freda Ramsdella i Shimona Sakaguchiego.

W poniedziałek 6 października poznaliśmy pierwszy w tym roku werdykt Komitetu Noblowskiego. Nagroda w dziedzinie medycyny powędrowała do Mary E. Brunkow, Freda Ramsdella i Shimona Sakaguchiego. Cała trójka wyróżniona została za "odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej".

Decyzję ogłosił o 11:30 sekretarz Komitetu Noblowskiego ds. Fizjologii lub Medycyny, Thomas Perlmann.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

Nagroda Nobla 2025. Przełomowe odkrycia w kwestii obwodowej tolerancji immunologicznej docenione

W oświadczeniu wydanym w mediach społecznościowych Nagrody Nobla wskazano, że odkrycia Brunkow, Ramsdella i Sakaguchiego są "przełomowe" i dotyczą zapobiegania wyrządzaniu szkód organizmowi przez układ odpornościowy. "Laureaci Nagrody Nobla zidentyfikowali strażników układu odpornościowego – limfocyty T regulatorowe – kładąc tym samym podwaliny pod nową dziedzinę badań. Odkrycia te doprowadziły również do opracowania potencjalnych terapii medycznych, które są obecnie oceniane w badaniach klinicznych" - czytamy.

"Nadzieją jest, że uda się leczyć choroby autoimmunologiczne, zapewnić skuteczniejsze metody leczenia raka i zapobiec poważnym powikłaniom po przeszczepach komórek macierzystych" - dodano w komunikacie.

ZOBACZ: Zmiana czasu coraz bliżej. Który jest zdrowszy dla organizmu?

Szwedzka gazeta "Dagens Nyheter" wskazała w poniedziałek, że w czasach gdy USA tną fundusze na badania naukowe, Nagroda Nobla z dziedziny medycyny, fizyki i chemii staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. "USA, kraj wiodący na świecie w dziedzinie badań, tnie fundusze, zwalnia tysiące naukowców, a także usuwa dane i wstrzymuje naukę, jak na przykład badania nad szczepionką mRNA" - czytamy.

Nagroda Nobla z medycyny. Dwóch naukowców polskiego pochodzenia wśród laureatów

W ubiegłym roku medycznym Noblem nagrodzono duet Victora Ambrosa i Gary'ego Ruvkuna. Naukowcy zostali wyróżnieni za odkrycie mikroRNA i jego roli w post-transkrypcyjnej regulacji genów.

Z kolei wśród historycznych laureatów medycznego Nobla można wymienić dwóch naukowców polskiego pochodzenia. Chodzi o:

urodzonego we Włocławku Tadeusza Reichsteina (1897-1996), który został nagrodzony w 1950 r. za prace dotyczące chemicznej struktury i biologicznego działania hormonów kory nadnercza;

(1897-1996), który został nagrodzony w 1950 r. za prace dotyczące chemicznej struktury i biologicznego działania hormonów kory nadnercza; urodzonego w Wilnie w 1926 r. Andrzeja Wiktora Schally'ego, który w 1977 r. otrzymał wspomnianą nagrodę za odkrycie zjawiska wydzielania hormonów w podwzgórzu mózgu oraz badanie ich budowy i czynności, co zapoczątkowało neuroendokrynologię.

ZOBACZ: Do tych lekarzy czeka się najdłużej. Wizyta nawet po 300 dniach od zgłoszenia

Przypomnijmy: Nagrodę Nobla uznaje się za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w świecie nauki i nie tylko.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni