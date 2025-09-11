Ciągnik z cysterną uderzył w dom w miejscowości Balczewo. Wewnątrz budynku przebywały wówczas dwie osoby. Jak podkreśliła asp. szt. Izabella Drobniecka z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, "domownicy mieli dużo szczęścia".

Do zdarzenia doszło we wtorek około 16:00 we wsi Balczewo w gminie Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie). Ciągnik rolniczy marki John Deer, do którego podczepiona była cysterna, zjechał nagle z drogi na czyjąś posesję.

Pojazd uderzył w ogrodzenie, a następnie wjechał w ścianę domu jednorodzinnego. W chwili zdarzenia w budynku przebywały dwie osoby. Z relacji asp. szt. Izabella Drobniecka z KPP Inowrocław wynika, że żadna z nich nie odniosła obrażeń.

Ciągnik zniszczył dom. W środku były dwie osoby

W krytycznym stanie jest jednak sam budynek. "Skala zniszczeń była na tyle duża, że dom nie nadawał się do zamieszkania" - podała policja.

Kierowcą ciągnika okazał się 70-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego. Badanie wykazało, że był trzeźwy.

Mężczyznę przetransportowano do szpitala na kontrolę, a policja zatrzymała jego prawo jazdy. Śledczy przystąpili do czynności mających przybliżyć dokładny przebieg zdarzenia i jego przyczynę.