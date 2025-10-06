Śnieg, mróz i zaspy? Tak może wyglądać tegoroczna zima

Pogoda
Śnieg, mróz i zaspy? Tak może wyglądać tegoroczna zima
Pixabay
IMGW prognozuje, jakiej pogody możemy spodziewać się zimą

Czy tego roku zima będzie tradycyjnie biała, czy raczej upodobni się do jesiennej słoty? Czy opady śniegu zaskoczą drogowców? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował prognozy na tegoroczną zimę.

IMGW-PIB publikuje eksperymentalną prognozę długoterminową na cztery miesiące. Ma ona charakter orientacyjny i wskazuje przewidywany rozkład średniej temperatury i sum opadów względem norm z okresu 1991-2020. Jak pokazują wcześniejsze modele opracowane przez IMGW, często prognozy są trafne.

 

W grudniu 2025 roku należy spodziewać się opadów w granicach normy wieloletniej. A to znaczy, że można mieć nadzieję na białą Gwiazdkę, tym bardziej że i prognoza utrzyma poziom typowy dla tej części roku.

 

Najzimniej będzie w:

  • Zakopanem (-3,1 st. Celsjusza)
  • Suwałkach (-1,8 st. Celsjusza)
  • Białymstoku (-1,8 st. Celsjusza)
  • Lublinie (-1,4 st. Celsjusza)
  • Kielcach (-1,4 st. Celsjusza)

Z kolei najbardziej obfitych opadów należy spodziewać się w:

  • Koszalinie (45,2-73,4 mm)
  • Suwałkach (35,3-45,6 mm)
  • Gorzowie Wielkopolskim (34,4-44,6 mm)
  • Katowicach (34,3-47,0 mm)
  • Olsztynie (34,3-53,4 mm)

ZOBACZ: Uderzenie zimna. IMGW zapowiada pierwsze przymrozki tej jesieni

Jaka pogoda będzie po Nowym Roku?

Wraz z nadejściem nowego roku tendencje pogodowe mogą się odwrócić. Zarówno średnia temperatura, jak i ilość opadów przekroczą normy wieloletnie.

 

Najcieplej będzie w:

  • Szczecinie (-0,2-1,9 st. Celsjusza)
  • Gdańsku (-0,7-1,6 st. Celsjusza)
  • Koszalinie (-0,6-1,5 st. Celsjusza)
  • Wrocławiu (-0,4-1,2 st. Celsjusza)
  • Zielonej Górze (-0,8-1,1 st. Celsjusza)

Obfitych opadów deszczu lub śniegu (zależnie od temperatury) należy spodziewać się w styczniu 2026 roku w:

  • Koszalinie (38,2-58,2 mm)
  • Katowicach (34,7-44,4 mm)
  • Gorzowie Wielkopolskim (32,7-50,8 mm)
  • Zakopanem (32,5-53,5 mm)
  • Krakowie (30,8-40,1 mm)

 

red. / polsatnews.pl
