Śnieg, mróz i zaspy? Tak może wyglądać tegoroczna zima

Czy tego roku zima będzie tradycyjnie biała, czy raczej upodobni się do jesiennej słoty? Czy opady śniegu zaskoczą drogowców? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował prognozy na tegoroczną zimę.

IMGW-PIB publikuje eksperymentalną prognozę długoterminową na cztery miesiące. Ma ona charakter orientacyjny i wskazuje przewidywany rozkład średniej temperatury i sum opadów względem norm z okresu 1991-2020. Jak pokazują wcześniejsze modele opracowane przez IMGW, często prognozy są trafne.

W grudniu 2025 roku należy spodziewać się opadów w granicach normy wieloletniej. A to znaczy, że można mieć nadzieję na białą Gwiazdkę, tym bardziej że i prognoza utrzyma poziom typowy dla tej części roku.

Najzimniej będzie w:

Zakopanem (-3,1 st. Celsjusza)

Suwałkach (-1,8 st. Celsjusza)

Białymstoku (-1,8 st. Celsjusza)

Lublinie (-1,4 st. Celsjusza)

Kielcach (-1,4 st. Celsjusza)

Z kolei najbardziej obfitych opadów należy spodziewać się w:

Koszalinie (45,2-73,4 mm)

Suwałkach (35,3-45,6 mm)

Gorzowie Wielkopolskim (34,4-44,6 mm)

Katowicach (34,3-47,0 mm)

Olsztynie (34,3-53,4 mm)

Jaka pogoda będzie po Nowym Roku?

Wraz z nadejściem nowego roku tendencje pogodowe mogą się odwrócić. Zarówno średnia temperatura, jak i ilość opadów przekroczą normy wieloletnie.

Najcieplej będzie w:

Szczecinie (-0,2-1,9 st. Celsjusza)

Gdańsku (-0,7-1,6 st. Celsjusza)

Koszalinie (-0,6-1,5 st. Celsjusza)

Wrocławiu (-0,4-1,2 st. Celsjusza)

Zielonej Górze (-0,8-1,1 st. Celsjusza)

Obfitych opadów deszczu lub śniegu (zależnie od temperatury) należy spodziewać się w styczniu 2026 roku w:

Koszalinie (38,2-58,2 mm)

Katowicach (34,7-44,4 mm)

Gorzowie Wielkopolskim (32,7-50,8 mm)

Zakopanem (32,5-53,5 mm)

Krakowie (30,8-40,1 mm)

