Śnieg, mróz i zaspy? Tak może wyglądać tegoroczna zima
Czy tego roku zima będzie tradycyjnie biała, czy raczej upodobni się do jesiennej słoty? Czy opady śniegu zaskoczą drogowców? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował prognozy na tegoroczną zimę.
IMGW-PIB publikuje eksperymentalną prognozę długoterminową na cztery miesiące. Ma ona charakter orientacyjny i wskazuje przewidywany rozkład średniej temperatury i sum opadów względem norm z okresu 1991-2020. Jak pokazują wcześniejsze modele opracowane przez IMGW, często prognozy są trafne.
W grudniu 2025 roku należy spodziewać się opadów w granicach normy wieloletniej. A to znaczy, że można mieć nadzieję na białą Gwiazdkę, tym bardziej że i prognoza utrzyma poziom typowy dla tej części roku.
Najzimniej będzie w:
- Zakopanem (-3,1 st. Celsjusza)
- Suwałkach (-1,8 st. Celsjusza)
- Białymstoku (-1,8 st. Celsjusza)
- Lublinie (-1,4 st. Celsjusza)
- Kielcach (-1,4 st. Celsjusza)
Z kolei najbardziej obfitych opadów należy spodziewać się w:
- Koszalinie (45,2-73,4 mm)
- Suwałkach (35,3-45,6 mm)
- Gorzowie Wielkopolskim (34,4-44,6 mm)
- Katowicach (34,3-47,0 mm)
- Olsztynie (34,3-53,4 mm)
ZOBACZ: Uderzenie zimna. IMGW zapowiada pierwsze przymrozki tej jesieni
Jaka pogoda będzie po Nowym Roku?
Wraz z nadejściem nowego roku tendencje pogodowe mogą się odwrócić. Zarówno średnia temperatura, jak i ilość opadów przekroczą normy wieloletnie.
Najcieplej będzie w:
- Szczecinie (-0,2-1,9 st. Celsjusza)
- Gdańsku (-0,7-1,6 st. Celsjusza)
- Koszalinie (-0,6-1,5 st. Celsjusza)
- Wrocławiu (-0,4-1,2 st. Celsjusza)
- Zielonej Górze (-0,8-1,1 st. Celsjusza)
Obfitych opadów deszczu lub śniegu (zależnie od temperatury) należy spodziewać się w styczniu 2026 roku w:
- Koszalinie (38,2-58,2 mm)
- Katowicach (34,7-44,4 mm)
- Gorzowie Wielkopolskim (32,7-50,8 mm)
- Zakopanem (32,5-53,5 mm)
- Krakowie (30,8-40,1 mm)
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej