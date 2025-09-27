Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje pierwszy iście jesienny weekend. Oprócz sporej dawki słońca, spodziewajmy się także lokalnych opadów deszczu, obniżenia temperatury, a nawet przygruntowych przymrozków.

Najbliższe dni będą pogodne i słoneczne, choć miejscami mogą pojawić się również przelotne opady deszczu i mgły utrudniające widoczność. Synoptycy IMGW ostrzegają: już w ten weekend powinniśmy przygotować się na pierwsze w tym roku przygruntowe przymrozki do -1 st. C.

Weekend słoneczny, ale z ochłodzeniem. Jesień da o sobie znać

Jak informuje synoptyk IMGW Karolina Kierklo, w sobotę niemal w całej Polsce niebo będzie bezchmurne, a temperatura powietrza wyniesie od 14 do 17 st. C. Najchłodniej będzie na południu kraju - w tych rejonach w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 13 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z wyjątkiem zachodu kraju i Pomorza, gdzie porywy będą już nieco silniejsze.

Noc również będzie pogodna. Jedynie na północy kraju prognozowane są mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura wyniesie wówczas od 2 do 6 st. C, a nieco cieplej będzie nad morzem, gdzie termometry wskażą od 8 do 9 st. C.

IMGW ostrzega również przed nieodzownym elementem jesieni, czyli przygruntowymi przymrozkami. Wystąpią one w południowej części Polski.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę prognozowane są przelotne opady deszczu we wschodniej i północnej części kraju. Temperatura przyjmie wartości od 13 do 17 st. C, najzimniej będzie zaś na obszarach podgórskich - tam termometry wskażą od 10 do 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie lokalnie porywisty.

W nocy na Pomorzu ponownie pojawią się mgły ograniczające widzialność - tym razem do 400 m. Temperatura wyniesie od 3 do 7 st. C., nad morzem od 7 do 10 st. C. W górach wystąpią także opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w Tatrach - śniegu. Mieszkańcy Podkarpacia mogą zaś spodziewać się burz.