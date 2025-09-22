Raport Fundacji Watch Health Care (Barometr WHC) pokazuje, że kolejki do lekarzy i badań diagnostycznych w Polsce znacznie się wydłużył. Średni czas oczekiwania na świadczenie zdrowotne wynosi obecnie już nie 3,5 miesiąca, jak to miało miejsce w 2023 roku, ale 4,2 miesiąca. Do niektórych specjalistów pacjenci czekają już ponad 11-13 miesięcy.

Raport WHC za 2024 rok to jedno z najpełniejszych źródeł danych o dostępności do lekarzy w Polsce. Weryfikuje on czas oczekiwania w około 1500 placówek medycznych, mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Obejmuje zarówno porady specjalistów, jak i badania diagnostyczne.

Zestawienie nie tylko wskazuje, do których lekarzy czeka się najdłużej, lecz także pokazuje zmiany w porównaniu z poprzednim wydaniem raportu.

Jak powstał raport?

Fundacja Watch Health Care regularnie analizuje dostępność świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Badacze sprawdzają, ile przeciętnie trzeba czekać na poradę specjalisty, a także wykonanie badania czy procedury medycznej. Wyniki te są bardziej wiarygodne niż nadmiernie optymistyczne dane podawane przez NFZ.

W ostatniej edycji średni czas oczekiwania na poradę specjalisty wyniósł 4,3 miesiąca (o 0,6 miesiąca więcej niż w 2023 roku), a na badanie diagnostyczne 3,1 miesiąca (wzrost o 0,6 miesiąca).

Na jakie świadczenie Polacy czekają najdłużej?

Największe kolejki dotyczą świadczeń z zakresu:

chirurgii plastycznej (średnio 9,9 miesiąca)

neurochirurgii (9,1 miesiąca)

otolaryngologii dziecięcej (8,9 miesiąca)

Ale to nie w tych dziedzinach czas oczekiwania najbardziej się wydłużył w stosunku do roku poprzedniego. Stało się tak natomiast w przypadku:

geriatrii (wydłużenie o 2,5 miesiąca)

endokrynologii (2,4 miesiąca)

immunologii (2,0 miesiące)

otolaryngologii (2,0 miesiące)

chirurgii ogólnej (2,0 miesiące)

reumatologii (2,0 miesiące)

Niepokojący jest natomiast czas oczekiwania do samych specjalistów. Do angiologa trzeba czekać średnio 13,9 miesiąca. Do endokrynologa można umówić się na wizytę za 12,1 miesiąca. Z kolei do chirurga naczyniowego trzeba poczekać 11,6 miesiąca, a do gastroenterologa - 9,4 miesiąca.

Na jakie świadczenie Polacy czekają najkrócej?

Choć sformułowanie "krótko" nie jest adekwatne do czasu oczekiwania na świadczenie medyczne, to w przypadku niektórych dziedzin kolejki są wyraźnie krótsze:

radioterapia onkologiczna (0,5 miesiąca)

neonatologia (0,8 miesiąca)

medycyna paliatywna (1,1 miesiąca)

chirurgia onkologiczna (1,1 miesiąca)

W niektórych dziedzinach zaobserwowano skrócenie czasu oczekiwania. Tak się stało w przypadku:

choroby płuc (o 1,1 miesiąca)

kardiologia dziecięca (o 0,9 miesiąca)

neurochirurgia (o 1,7 miesiąca)

W najlepszej sytuacji są osoby, które czekają na wizytę do pediatry. Tu nie ma w ogóle kolejek. Dobrze jest też w przypadku oczekiwania na wizytę do neonatologa - średnio jest to 0,2 miesiąca. Krótko trzeba też czekać na konsultację z ginekologiem-położnikiem i onkologiem (0,4 miesiąca), a także chirurgiem onkologiem (0,6 miesiąca).

