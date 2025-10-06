Angela Merkel powiedziała w nowym wywiadzie, że w 2021 r. wraz z Emmanuelem Macronem chciała zorganizować rozmowy Unii Europejskiej z Władimirem Putinem. Sprzeciwiały się im jednak kraje bałtyckie oraz Polska.

Angela Merkel udzieliła wywiadu węgierskiemu portalowi "Partizan", w którym analizowała ciąg zdarzeń, które doprowadzić miały ostatecznie do wybuchu wojny w Ukrainie.

Była kanclerz nawiązała do wynegocjowanych przez nią i ówczesnego prezydenta Francji Francoisa Hollande'a porozumień mińskich, które określiła mianem "słusznych", choć jak przyznała - nie stanowiły one "idealnego rozwiązania".

Wojna w Ukrainie. Angela Merkel o przyczynach konfliktu

- W 2015 r. widziałam, że Rosjanie coraz agresywniej posuwają się do przodu, 6 tys. ukraińskich żołnierzy było wtedy zamkniętych. I wtedy razem z Hollande'em zadecydowaliśmy, że podpiszemy umowę. To było porozumienie z Mińska - mówiła Merkel.

Była kanclerz stwierdziła, że Rosjanie nigdy w pełni nie przestrzegali jednak zawartego porozumienia, a wybuch pandemii koronawirusa doprowadził do braku "możliwości bezpośredniej wymiany poglądów z Putinem". Okoliczności miały - jej zdaniem - znacznie pogorszyć sytuację międzynarodową.

W związku z poczuciem, że rosyjski prezydent nie traktuje porozumień mińskich poważnie, w czerwcu 2021 r. Merkel wraz z Emmanuelem Macronem naciskać mieli na utworzenie nowego formatu rozmów między przedstawicielstwem Unii Europejskiej a Putinem.

Bild: Angela Merkel obarcza Polskę współwiną za wojnę

Merkel przekonywała, że nie wszystkie kraje członkowskie był jednak pozytywnie nastawione do tej idei. - Niektóre kraje nie poparły tego, przede wszystkim kraje bałtyckie, ale i Polska była przeciw. Obawiały się, że nie mamy wspólnej polityki wobec Rosji - uzasadniała dawna przywódczyni Niemiec.

Jak wskazała, należało wówczas dążyć do wypracowania wspólnego stanowiska UE dotyczącego Rosji.

Niemiecki tabloid "Bild", komentując słowa Angeli Merkel, stwierdził wprost, że była kanclerz "obarcza Polskę współwiną za wojnę Putina". Redakcja wskazała również, że polityczka zdaje się nie dostrzegać, że wojna w Ukrainie rozpoczęła się jeszcze w czasie, gdy pełniła swój urząd.

