Izrael deportuje członków flotylli. W grupie są Polacy

Izrael poinformował w poniedziałek, że kolejnych 171 aktywistów z flotylli z pomocą humanitarną dla Gazy, w tym aktywistka na rzecz klimatu Greta Thunberg, zostało deportowanych na Słowację i do Grecji. Wśród uwolnionych aktywistów są również Polacy.

171 kolejnych prowokatorów z flotylli Hamas–Sumud, w tym Greta Thunberg, zostało dziś deportowanych z Izraela do Grecji i Słowacji" - poinformowało w mediach społecznościowych izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Izrael deportuje członków flotylli

Jak wyjaśniono deportowani są obywatelami Grecji, Włoch, Francji, Irlandii, Szwecji, Polski, Niemiec, Bułgarii, Litwy, Austrii, Luksemburga, Finlandii, Danii, Słowacji, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Serbii i Stanów Zjednoczonych.

"Wszystkie prawa uczestników tej akcji PR-owej były i nadal będą w pełni przestrzegane. Rozpowszechniane przez nich kłamstwa są częścią zaplanowanej kampanii rozpowszechniania fałszywych informacji. Jedyny incydent z użyciem przemocy miał miejsce ze strony prowokatora z Hamasu-Sumud, który ugryzł pracownicę służby medycznej więzienia Ketsiyot. Nie wierzcie w fałszywe wiadomości, które rozpowszechniają" - dodano.

Konwój humanitarny płynący z pomocą humanitarną dla Gazy został przechwycony w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Zatrzymano 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela.

Izrael aresztował członków flotylli. Wśród nich troje Polaków

W gronie 470 osób z 47 państw świata biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud (GSF) znajdowało się troje Polaków: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak.

Polacy mają zostać deportowani prawdopodobnie do Grecji - przekazał Interii Rafał Piotrowski, rzecznik Global Movement to Gaza Poland.

GSF deklaruje, że jej celem było przełamanie nielegalnej izraelskiej blokady Strefy Gazy i przewiezienie tam pomocy humanitarnej. Na palestyńskim terytorium trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Żaden z przechwyconych przez Izrael statków ostatecznie nie dotarł do wybrzeży Strefy Gazy.

Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu, i podkreślały, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów.

Wkrótce więcej informacji.

