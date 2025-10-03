Polscy obywatele z flotylli odmówili dobrowolnej deportacji, czeka ich rozprawa przed sądem w Izraelu. Są po spotkaniu z konsulem RP - przekazał rzecznik MSZ.

W piątek wieczorem polska dyplomacja przekazała aktualne informacje dotyczące Polaków zatrzymanych przez Izrael razem z innymi uczestnikami Globalnej Flotylli Sumud (GSF).

"Konsul RP w Izraelu spotkał się z trojgiem Polaków zatrzymanych na flotylli. Są bezpieczni i zdrowi, mają wsparcie prawne i medyczne. Odmówili dobrowolnej deportacji, czeka ich rozprawa przed sądem w Izraelu. Zapewnimy pełną pomoc konsularną" - przekazał rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych.

Wkrótce więcej informacji.

Izrael zatrzymał w nocy z środy na czwartek ponad 470 uczestników i 41 łodzi Globalnej Flotylli Sumud (GSF), która zmierzała w stronę Strefy Gazy.

W piątek GSF poinformowała o zajęciu ostatniego, 42. statku. Wśród zatrzymanych jest troje polskich uczestników i jedną osobę ubiegającą się o polskie obywatelstwo: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezes Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz.

Global Sumud Flotilla. Apel o uwolnienie Polaków

Global Sumud Flotilla jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą Flotylli zbliżyć się do Gazy.

40 organizacji i ponad setka społeczników w piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego zaapelowało o uwolnienie Polaków zatrzymanych przez Izrael oraz stanowczą reakcję Polski na ludobójstwo w Gazie.

„Wzywamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego podjęcia wszelkich niezbędnych działań dyplomatycznych i prawnych w celu doprowadzenia do uwolnienia polskich obywateli i obywatelek, zapewnienia im pełnego wsparcia konsularnego oraz zagwarantowania, że jak najszybciej wrócą bezpiecznie do kraju” - podkreślono w piśmie.

W czwartek pod hasłem „Solidarni z Palestyną” odbyła się w Warszawie demonstracja z udziałem kilkuset osób. Doszło do incydentów: wybito szybę w drzwiach do MSZ, gdzie manifestacja się rozpoczęła i oblano wejście czerwoną farbą. Interweniowała policja. Manifestacja przeszła później m.in. pod KPRM i Sejm.

