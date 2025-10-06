"Haniebne słowa". Morawiecki skrytykował wywiad z Merkel

- Próbowali zmusić nas do tego, abyśmy przystąpili do stołu razem z Putinem - powiedział były premier Mateusz Morawiecki o działaniach Angeli Merkel i Emanuela Macrona w 2021 roku. Polityk PiS odniósł się do słów byłej kanclerz, która stwierdziła, że Polska i kraje bałtyckie nie popierały polityki unijnej wobec Rosji, co w Berlinie odczytano jako obarczanie ich winą za inwazję na Ukrainę.

Angela Merkel w ostatnio udzielonym wywiadzie powiedziała, że w 2021 roku wraz z Emmanuelem Macronem chciała zorganizować rozmowy Unii Europejskiej z Władimirem Putinem, jednak przeciwne temu były kraje bałtyckie oraz Polska.

Morawiecki o polityce Merkel. Porównanie do Monachium

Wywiad byłej kanclerz Niemiec dla węgierskich mediów komentował Mateusza Morawiecki. Wiceprezes PiS powiedział o wypowiedziach dawnej szefowej CDU, że uważa je za "haniebne słowa".

- Przypominam sobie dziesięciogodzinną walkę na Radzie Europejskiej latem 2021 roku. Dokładnie było tak, że ówczesna kanclerz, pani Merkel i prezydent Francji bardzo ostro próbowali zmusić nas do tego, abyśmy przystąpili do stołu razem z Putinem. Chcieli zaprosić Putina na Radę Europejską. Nie było na to mojej zgody, wykluczyłem porozumienia o charakterze, mogę tak powiedzieć, przypominającym co nieco Monachium 1938 roku - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

ZOBACZ: "Kraje bałtyckie i Polska były przeciw". Zaskakujące słowa Merkel

Odniósł się w ten sposób do słynnej konferencji monachijskiej, w której państwa zachodnie zgodziły się na kolejne ustępstwa względem III Rzeszy, w tamtym wypadku przyłączenia do niej części Czechosłowacji.

- Europa Zachodnia, Niemcy i Francja które handlują świętym spokojem i w zamian za ten święty spokój oddają Europę Środkową. Myślicie państwo, że to może za mocne słowa? Zobaczcie, co się działo z Nord Stream 1, Nord Stream 2. To był gazociąg, który za niemieckie pieniądze umożliwił Putinowi atak na Ukrainę - rozwinął były premier.

Wcześniej były premier wypowiedź dawnej kanclerz Niemiec skomentował w sieci.

"Angela Merkel swoim bezmyślnym wywiadem dowiodła, że jest w czołówce najbardziej szkodzących Europie polityków niemieckich w ostatnim stuleciu" - napisał Morawiecki.

Putin "na białym koniu". Były premier o propozycjach z 2021 roku

W dalszej części swojej wypowiedzi Morawiecki wskazał, że otwarcie na rynek Mercosur przez UE pomaga Putinowi, gdyż Brazylia kupuje nawozy z Rosji za miliardy euro, pomagając Putinowi finansować ataki na Ukrainę.

- Słowa ówczesnej kanclerz uważam za haniebne. To, że ona dzisiaj śmie przypominać o tym, za co powinna podziękować, jest absolutnym skandalem. Tak, razem z prezydentem Litwy zablokowaliśmy przyjście Putina na salony europejskie w czasie, gdy już podjudzał do walki z Polską, już ściągał dziesiątki tysięcy migrantów na granicę z Białorusią. Bo to jest jego robota i Łukaszenki, żeby zniszczyć spokój, stabilność, szczelność polskiej granicy - przypomina zdarzenia z 2021 roku.

- Wówczas Putin miał "wjechać na białym koniu" zdaniem pani Merkel i nas, no właśnie, co? I nas chyba razem z nimi w jakiś sposób okroić, podzielić, zrobić to, co zrobili w Monachium w 1938 roku. Tak, zablokowałem to wtedy - dodał.

Według niemieckiego tabloidu "Bild", była kanclerz "obarcza Polskę współwiną za wojnę Putina". Dziennikarze przypomnieli też, że wojna w Ukrainie rozpoczęła się jeszcze w czasie, gdy Merkel pełniła swój urząd.

- Dokładnie pamiętam, jak pani Merkel namawiała do kolejnych ustępstw, jak wzywałem na Radzie Europejskiej do natychmiastowego zamknięcia Nord Stream 2. W maju parę miesięcy wcześniej prezydent Biden niestety zgodził się na korzystanie z NS2, zgodził się na rurę, którą płynęły pieniądze niemieckie, holenderskie, austriackie na Kreml, które, jak się potem okazało, finansowały wojnę - przypominał Morawiecki.

- Pamiętam te naciski, pamiętam propozycje, które miały skłaniać nas do tego, abyśmy ustąpili Putinowi we wszystkim praktycznie, co on chciał. Do tego się sprowadzała ówczesna propozycja pani Merkel i pana Macrona i jest bardzo wielu świadków tamtej wielogodzinnej debaty. Jeszcze przeciągnęła się ona na noc, rozmawialiśmy długie godziny przeciwko tej propozycji, naprawdę skandalicznej, wstydliwej dzisiaj, haniebnej, którą kanclerz Merkel próbuje odwrócić na swoją rzecz bezczelnie imputując, insynuując - podsumował wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

