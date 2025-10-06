Straż Graniczna poinformowała, że w miniony weekend doszło do 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Osoby próbujące przedostać się na terytorium Polski rzucały w funkcjonariuszy kamieniami i konarami.

Straż Graniczna opublikowała nowy raport dotyczący działań na granicy polsko-białoruskiej. Wynika z niego, że w dniach 3-5 października, mundurowi odparli 300 prób sforsowania przejścia granicznego. "Wobec czterech osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia" - dodano w komunikacie.

Nielegalni migranci, którzy chcą przedostać się do Polski nie rezygnują z agresywnych ataków na funkcjonariuszy. W nowym raporcie wskazano, że w stronę patroli rzucano kamieniami i konarami drzew.

Walka z nielegalną migracją. Funkcjonariusze działają na trzech granicach

Pełne ręce roboty mają również mundurowi kontrolujący granice z Litwą i Niemcami. W miniony weekend na granicy z Litwą skontrolowano ponad 13,4 tys. osób i 6,9 tys. środków transportu. Doszło do zatrzymania 15 osób. Dziewięć z nich uzyskało odmowę wjazdu do Polski, pięć przekazanych zostało stronie litewskiej w ramach readmisji, a jedna została zatrzymana pod zarzutem pomocnictwa.

W tym samym czasie na granicy z Niemcami skontrolowanych zostało prawie 22,9 tys. osób i 10,3 tys. środków transportu. 10 osób spotkało się z odmową wjazdu na terytorium Polski.

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone

Przypomnijmy, że na początku października minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia tymczasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. W niedzielę postanowienie weszło w życie i obowiązywać ma do 4 kwietnia przyszłego roku.

- Przedłużamy kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej. Wyłapujemy osoby, które nielegalnie próbują przerzucać migrantów na Zachód. Kluczowym zadaniem dla Straży Granicznej pozostaje utrzymanie szczelności i ochrona granicy z Białorusią przed presją migracyjną - argumentował decyzję minister.

Tylko do końca sierpnia Straż Graniczna zatrzymała ponad 300 cudzoziemców, którzy wbrew przepisom próbowali dostać się do Polski z Niemiec i blisko 500, którzy chcieli przybyć do naszego kraju z Litwy.

