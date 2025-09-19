Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował o czterech cudzoziemcach, którzy próbowali nielegalnie przedostać się do Polski za pomocą tunelu. Jego początek znajdował się po stronie białoruskiej. Proceder został udaremniony dzięki strażnikom, którzy znajdowali się na miejscu, patrolując sytuację przy barierze elektronicznej.

Informację o czterech cudzoziemcach, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę naszego kraju za pomocą tunelu, poinformowali w piątek funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Podziemne przejście miało swój początek na terenie Białorusi. Sytuacja na granicy z tym krajem pozostaje napięta od 2021 roku.

Ujście tunelu znajdowało się w rejonie działania placówki Straży Granicznej w Narewce. Funkcjonariusze SG stacjonują na miejscu, patrolując sytuację przy barierze elektronicznej. Dzięki ich czujności cudzoziemców próbujących przekroczyć granicę udało się zauważyć natychmiastowo.

Cudzoziemcy próbowali przedostać się do Polski tunelem. Akcja Straży Granicznej

Alert o próbie nielegalnego przekroczenia granicy został wydany przez Centrum Nadzoru Bariery Elektronicznej w piątkowy poranek. Natychmiastowo poinformowane o tym incydencie zostały patrole, które zapobiegły próbie nielegalnego przekroczenia granicy przez czterech cudzoziemców. Ostatecznie osoby te wróciły z powrotem na Białoruś.

Migranci liczyli na to, że pozostaną niezauważeni, jeżeli podkopią się pod barierą fizyczną. Z informacji przekazanych przez Straż Graniczną wynika, że obszar przy granicy znajdujący się po stronie białoruskiej jest strefą dostępną tylko dla służb białoruskich. Mimo to, za ich zgodą regularnie pojawiają się tam cudzoziemcy, próbujący nielegalnie przedostać się do Polski.

