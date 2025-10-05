Stowarzyszenie Kucharzy Polskich w niedzielę przekazało informację o śmierci Sergiusza Hieronimczaka. Popularny poznański kucharz dał się poznać szerszej publiczności jako finalista 5. edycji programu "Top Chef" Telewizji Polsat.

"Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odszedł nasz kolega z branży i przyjaciel Sergiusz Hieronimczak, uczestnik V edycji 'Top Chef'. Spoczywaj w spokoju" - tymi słowami pożegnali zmarłego przedstawiciele Stowarzyszenia Kucharzy Polskich.

Sergiusz Hieronimczak był jednym z najbardziej cenionych kucharzy w Poznaniu. W ostatnich latach był szefem kuchni w restauracji Nifty No. 20, mieszczącej się w hotelu Puro w stolicy Wielkopolski.

Nie żyje poznański kucharz Sergiusz Hieronimczak. Był uczestnikiem "Top Chef"

Polska publiczność po raz pierwszy miała okazję śledzić poczynania Hieronimczaka w 2015 roku w 5. edycji programu Telewizji Polsat "Top Chef". Poznański pasjonat gotowania doszedł wówczas do ścisłego finału popularnego show.

Choć większość życia poświęcił pasji do gotowania, Sergiusz Hieronimczak z wykształcenia był politologiem. Ostatecznie porzucił wybraną wcześniej ścieżkę i rozpoczął edukację w najbardziej prestiżowych szkołach gastronomicznych na świecie.

Swoje umiejętności szlifował m.in. w prestiżowym Westminster Kingsway College, jednej z najlepszych szkół gastronomicznych w Wielkiej Brytanii. Przez następną dekadę pracował również w wielu uznanych londyńskich restauracjach.

O śmierci Sergiusza Hieronimczaka poinformowali w internetowym wpisie także bliscy kucharza.

"Nasz ukochany mąż, ojciec i syn Sergiusz Hieronimczak od nas odszedł. O dniu pogrzebu poinformujemy na dniach" - napisała w mediach społecznościowych rodzina Hieronimczaka.

Przyczyny śmierci mężczyzny nie zostały na razie ujawnione.

