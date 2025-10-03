- Potrzebny jest w koalicji taki głos, który wzmocniłby całą Polskę 2050 i doprowadził do poparcia rzędu 10 proc. - powiedział Ryszard Petru w piątkowym wydaniu "Graffiti", deklarując, że "jest w stanie to zrobić". Polityk potwierdził, że zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego Polski 2050 oraz wskazał, które decyzje władz partii uważa za niesłuszne.

Gościem Marcina Fijołka w piątkowym wydaniu "Graffiti" był Ryszard Petru. Wskazał, że zamierza objąć funkcję przewodniczącego Polski 2050. - Potrzebny jest w koalicji taki głos, który wzmocniłby całą Polskę 2050 i doprowadzić do poparcia rzędu 10 proc. - stwierdził poseł. - Jestem w stanie to zrobić - zadeklarował.

Mówiąc o swoich planach, Petru wskazał, że wcześniej należał do Nowoczesnej - partii o charakterze liberalnym i lewicowym, która została stworzona właśnie z jego inicjatywy. Powiedział, że kiedy odszedł z ugrupowania, miało ono 9 proc. poparcia wyborców. Jak wskazują wyniki ostatniego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, Polska 2050 mogłaby obecnie liczyć na głos około 2 proc. Polaków.

Zdaniem Petru, aby na nowo przyciągnąć zaufanie wyborców, należy "mocno stanąć po stronie przedsiębiorców". Polityk dodał, że w tym momencie nie ma w rządzie takiego ugrupowania, które spełniałoby tę funkcję. Powiedział także, że Polska 2050 powinna skupić się na "realizacji własnych postulatów".

- To Polska 2050 w poprzednim parlamencie była za tym, żeby świadczenie 500 plus otrzymywały tylko osoby pracujące - przypomniał Petru. - Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich jako Polaków, żebyśmy pieniądze wydawali rozsądnie, a nie rozrzutnie - dodał.

"Uderzyłby w bardzo wiele osób starszych". Petru o podatku katastralnym

Poseł Polski 2050 powiedział również, że ugrupowanie nie powinno dopuścić do wprowadzenia podatku katastralnego. Uzasadniając swoje stanowisko, wskazał on, że ustanowienie takiej daniny negatywnie wpłynęłoby na seniorów.

- Podatek katastralny uderzyłby w bardzo wiele osób starszych, które są w posiadaniu mieszkań, które na przykład odziedziczyły. Nie mają dochodu, są emerytami. Jedno mieszkanie w centrum Warszawy jest warte dwa-trzy miliony - powiedział.

- Ważnym błędem było zbyt wiele socjalistycznych pomysłów, które były formą zdrady elektoratu - powiedział Petru. - Często się powoływałem na Donalda Tuska, który nie wszedł do parlamentu w 1993 roku. Potem odbił się i stał się przywódcą wielkiego ugrupowania - mówił Petru, wskazując, że "jak jest idea, to ludzie za tym pójdą".

"Czas pokazać, że jest alternatywa". Petru zamierza przejąć ster w Polsce 2050

Polityk dodał również, że jego partia powinna odbudować swoją wiarygodność i zaufanie Polaków, a także "z powrotem przyciągnąć tych wyborców, którzy dziś są skłonni zagłosować na Konfederację, przekłuwając pękaty balonik (Sławomira - red.) Mentzena". Jednocześnie ocenił, że ugrupowanie zbyt mocno zbliżyło się światopoglądowo do partii Razem, proponując "zbyt wiele skrajnie prawicowych pomysłów".

- Jakaś tam polityka władz doprowadziła nas do bardzo słabego wyniku. Nie zrzucałbym wszystkiego na Szymona Hołownię, bo jednak był marszałkiem, który musiał być ponad podziałami i to partia polityczna czy klub parlamentarny powinien być tym, który stawiał na pewne sprawy - mówił Petru.

Zaznaczył przy tym, że uważa, że najlepiej sprawdziłby się jako przewodniczący Polski 2050. Ocenił on, że nie ma on czasu "na symboliczne starty". Wskazał, że w jego ocenie kandydaturę na tę funkcję złożą również Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paweł Śliz.

- Uważam, że to jest przedwczesna tego typu deklaracja. To byłoby swojego typu namaszczeniem szefa partii. Uznałem, że najwyższy czas pokazać, że jest alternatywa - podsumował polityk.

