Putin reaguje na słowa Nawrockiego. "Polska popełniła wiele błędów"

Władimir Putin w trakcie konferencji Wałdaj odniósł się do słów polskiego prezydenta Karola Nawrockiego o "rozmawianiu" z Józefem Piłsudskim. Zdaniem rosyjskiego prezydenta władze w Warszawie muszą pamiętać, że Polska przed II wojną światową "popełniła wiele błędów".

W poniedziałkowym wywiadzie dla Radia Zet, prezydent został zapytany o odnajdywanie się w nowej rzeczywistości. Bogdan Rymanowski dopytywał m.in. o odczucia po zamieszkaniu w Belwederze.

W odpowiedzi Karol Nawrocki nawiązał do postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, który rezydował w tym budynku.

- Wielokrotnie rozmawiamy ze sobą, właściwie każdego dnia. Wojna polsko-bolszewicka roku 1920 i obecna sytuacja międzynarodowa po ataku Federacji Rosyjskiej, o parlamencie rozmawiamy - stwierdził.

Rosja. Putin z radą dla Nawrockiego

Na słowa wygłoszone przez polskiego prezydenta zareagował Władimir Putin. Kremlowski przywódca odniósł się do nich w trakcie sesji plenarnej Klubu Wałdajskiego.

- Piłsudski był wrogo nastawiony do Rosji. I wydaje mi się, że pod jego przywództwem i kierując się jego ideami, Polska popełniła wiele błędów przed II wojną światową. W końcu Niemcy zaproponowały im pokojowe rozwiązanie kwestii Gdańska i Korytarza Gdańskiego. Ówczesne polskie władze kategorycznie odmówiły i ostatecznie Polska padła pierwszą ofiarą nazistowskiej agresji - stwierdził.

- Jeśli obecna wysoko postawiona klasa polityczna w Polsce pamięta i rozumie wszystkie zawiłości oraz zwroty akcji różnych epok historycznych, będzie miała te błędy na uwadze, "konsultując się z Piłsudskim" - dodał.

Nie było to jedyne nawiązanie rosyjskiego prezydenta do polsko-rosyjskiej historii. Władimir Putin w trakcie swojej wypowiedzi przypomniał także sytuację z czasów interwencji krajów Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.

- Historycy prawdopodobnie o tym wiedzą. Polska odmówiła Związkowi Radzieckiemu udzielenia pomocy Czechosłowacji. Związek Radziecki był gotowy to zrobić. Mamy dokumenty w naszych archiwach, przeczytałem je wszystkie osobiście. A kiedy notatki zostały wysłane do Polski, Polska oświadczyła, że pod żadnym pozorem nie pozwoli, aby wojska rosyjskie pomogły Czechosłowacji. A jeśli nadlecą sowieckie samoloty, to Polska je zestrzeli - przekonywał rosyjski przywódca.

