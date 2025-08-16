Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w wideokonferencji z Donaldem Trumpem i europejskimi przywódcami. Zwrócił uwagę na to, że z Władimirem Putinem należy rozmawiać bardzo ostrożnie, bardzo twardo i konsekwentnie - zdradził w rozmowie z radiem RMF FM rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz.

Rafał Leśkiewicz ujawnił, że prezydent Nawrocki podczas wideokonferencji z udziałem Donalda Trumpa, zwrócił swojemu odpowiednikowi w Białym Domu uwagę na kilka kwestii. Na początku ucieszył się z rozmów prezydentów USA i Rosji, uznając to za krok w dobrym kierunku.

ZOBACZ: Trump zdał relację ze spotkania. Seria rozmów. Na linii Nawrocki i Tusk



Później natomiast Karol Nawrocki przestrzegł Donalda Trumpa przed zawieraniem jakichkolwiek umów z Władimirem Putinem.

Karol Nawrocki ostrzegł Trumpa. "Należy rozmawiać bardzo twardo"

- Druga część wypowiedzi pana prezydenta Karola Nawrockiego skoncentrowała się na zwróceniu uwagi na to, że z Władimirem Putinem należy rozmawiać bardzo ostrożnie, bardzo twardo i konsekwentnie, ale też mieć na uwadze, że Putin wielokrotnie już łamał dawane słowo i nie trzymał się ustaleń, które zapadały podczas spotkań z jego udziałem - zdradził rzecznik prezydenta.

Głowa polskiego państwa miała przekazać liderowi USA, że nie należy ustalać przyszłości Ukrainy bez jej udziału. - Pan prezydent Karol Nawrocki wyraźnie podkreślił, że nic o Ukrainie, bez Ukrainy -powiedział rzecznik. Leśkiewicz odniósł się także do medialnych spekulacji o gwarancjach, które Trump miał obiecać Ukrainie.

ZOBACZ: "Dopóki będziesz prezydentem, nie zaatakuję". Xi Jinping składa deklarację w sprawie Tajwanu

- Pojawił się temat gwarancji bezpieczeństwa, ale to był jeden z punktów tej rozmowy, w bardzo jeszcze ogólnym zarysie omawianych. Podjęto rozmowy dotyczące tego, jak zagwarantować bezpieczeństwo w Ukrainie w momencie, kiedy już dojdzie do jakichś konkretnych ustaleń, ustaleń związanych z warunkami zawarcia pokoju - wyjaśnił rzecznik prezydenta.



Urzędnik dodał, że "Trumpowi bez wątpienia zależy na pokoju i będzie on o tym rozmawiał z prezydentem Zełenskim".