CBA zatrzymało proboszcza. Obracał milionami, brał 10 proc. prowizji

12 osób, w tym proboszcz parafii z powiatu mińskiego zostało zatrzymanych przez agentów CBA. Akcja służb związana jest ze śledztwem ws. wyłudzenia podatku dochodowego. Decyzją sądu sześć osób trafiło do aresztu.

Jak poinformowano w komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego funkcjonariusze z delegatur w Łodzi, Lublinie, Katowicach, Warszawie i Białymstoku zatrzymali 12 osób, dziewięciu mężczyzn i trzy kobiety.

Są to prywatni przedsiębiorcy, wysoka kadra menadżerska zarządów spółek, a także proboszcz z jednej z parafii powiatu mińskiego.

ZOBACZ: Były proboszcz oskarżony. Prokuratura: przyjmował miliony złotych z darowizn

"Czynności realizowano na terenie woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz łódzkiego. Na miejscu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny" - czytamy w oświadczeniu.

Akcja CBA. W tle fikcyjne darowizny dla parafii

Z komunikatu wynika, że zatrzymania są elementem śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Podejrzani mieli składać fałszywe deklaracje podatkowe w latach 2016-2024.

Duchowny, który trafił w ręce funkcjonariuszy miał wystawiać potwierdzenia fikcyjnych darowizn. Dzięki temu rzekomi darczyńcy mogli obniżać należny podatek dochodowy. Straty Skarbu Państwa wynikłe z przestępczego procederu oszacowano na wysokość 2 mln 600 tys. zł.

- Po wpłynięciu kwot na rachunek parafii, proboszcz dokonywał gotówkowych wypłat z rachunku i - po potrąceniu z każdej kwoty tzw. prowizji - zwracał darczyńcom pozostałą część środków, stanowiącą 90 proc. pierwotnie wpłaconej kwoty - wyjaśniła rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek.

ZOBACZ: Agenci CBA w siedzibie PKOl. "Prowadzą przeszukania"

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec 6 podejrzanych, w tym proboszcza parafii, środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec pozostałych zatrzymanych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z ustalonymi osobami.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni