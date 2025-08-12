Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko księdzu Ryszardowi L., byłemu proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Faustyny w Warszawie. Duchowny miał w latach 2019-2023 przyjmować fikcyjne darowizny o łącznej wartości blisko 20 milionów złotych.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prok. Mateusz Martyniuk, duchowny - będący byłym proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Faustyny w Warszawie - miał w latach 2019-2023 przyjmować fikcyjne darowizny na kult religijny w łącznej kwocie ponad 18,4 mln zł oraz na cele charytatywno-opiekuńcze o sumie przekraczającej 1 mln zł.

"Ponadto zarzuca mu się wprowadzenie w błąd urzędów skarbowych co do wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, czego skutkiem było jego zaniżenie o prawie 6 mln zł. W związku z udzielaniem pomocy w popełnieniu opisanych przestępstw, oskarżony uzyskał korzyść majątkową w wysokości blisko 2 mln zł" - przekazała w komunikacie prokuratura.

Proboszcz stanie przed sądem. Miał przyjmować fikcyjne darowizny

Prokuratura Regionalna w Warszawie, współpracując z Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, ustaliła modus operandi sprawców. Zainteresowani wpłacali pieniądze na konto parafii w kwotach zbliżonych do ustawowo określonego limitu 6 proc. dochodów.

"W trakcie przekazywania darowizn osoby te kontaktowały się telefonicznie lub bezpośrednio z księdzem Ryszardem L. Następnie, po przelaniu środków na rachunek parafii jako rzekome darowizny, oskarżony transferował je na swój prywatny rachunek bankowy. Po ich wypłaceniu w gotówce, po potrąceniu tzw. prowizji, zwracał darczyńcom pozostałą część środków - stanowiącą 90 proc. pierwotnie wpłaconej kwoty" - poinformował Martyniuk.

43 osoby zamieszane w nielegalny proceder. Postawiono im zarzuty

Prokuratura przedstawiła zarzuty 43 osobom, wobec których zastosowano środki zapobiegawcze o wartości ponad 4,3 mln zł. W wyniku działań śledczych oraz prokuratury, znaczna część "darczyńców" złożyła korekty deklaracji podatkowych i uregulowała należny podatek dochodowy.

Ksiądz Ryszard L. został aresztowany 27 kwietnia 2024 roku na okres trzech miesięcy.

CBA na tropie działalności księdza. Badano jego zeznania podatkowe

Sprawa ma swój początek w materiałach CBA, które wskazywały na nieprawdziwe dane w zeznaniach podatkowych w latach 2019-2023. Postępowanie dotyczy również przywłaszczenia pieniędzy o wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł. Dochodzenie obejmuje też wątek przyjmowania oraz przekazywania środków pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Chodzi o podawanie nieprawdy w składanych zeznaniach podatkowych.

W związku z postępowaniem i decyzją organów ścigania, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Faustyny w Warszawie został zawieszony w obowiązkach. Administratorem parafii został mianowany ks. dr hab. Bartosz Adamczewski prof. UKSW, decyzją bp. Romualda Kamińskiego.

kk / polsatnews.pl