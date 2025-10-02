Trump przekona Putina do pokoju w Ukrainie? Najnowszy sondaż

Niemal 70 proc. Polaków uważa, że Donald Trump nie zdoła przekonać Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie - wynika z najnowszego sondażu.

W najnowszym sondażu IBRiS Polacy zostali zapytani o to, czy prezydent USA Donald Trump zdoła przekonać Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie. Łącznie 67,7 proc. ankietowanych stwierdziło, że działania amerykańskiego przywódcy nie doprowadzą do podpisania aktu pokojowego między Putinem a Zełenskim.

Donald Trump przekona Putina do aktu pokojowego? Polacy nie są tego pewni

Donald Trump od początku swojej drugiej prezydentury zapowiada, że uda mu się przekonać Władimira Putina do wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy. Polacy biorący udział w badaniu IBRiS nie ufają jednak zapewnieniom lidera Białego Domu.

Na pytanie, czy prezydentowi USA uda się doprowadzić do pokoju rosyjsko-ukraińskiego "zdecydowanie nie" odpowiedziało 28,7 proc. Polaków, a "raczej nie" - 39 proc.

Deklaracjom Trumpa ufa zaś ok. 22,6 proc. ankietowanych. Opcję "raczej tak" wybrało 21,7 proc. Polaków, a "zdecydowanie tak" - 0,9 proc.

Zdania w tej sprawie nie wyraziło 9,7 proc. badanych.

Polacy nie ufają obietnicom Trumpa. Oto, jak głosowali wyborcy konkretnych partii

Największy odsetek negatywnych odpowiedzi udzielili w sondażu IBRiS wyborcy Koalicji Obywatelskiej (93 proc. na "nie", 3 proc. na "tak"), Nowej Lewicy (90 proc. na "nie", 10 proc. na "tak") i Trzeciej Drogi, czyli Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego (75 proc. na "nie", 17 proc. na "tak").

Niepewni co do deklaracji Trumpa są również bardziej konserwatywni polscy wyborcy. 34 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że prezydentowi USA uda się zakończyć wojnę za naszą wschodnią granicą. Przeciwnego zdania jest zaś 59 proc. badanych.

Zdecydowanie większe zaufanie mają w tej kwestii wyborcy Konfederacji. 44 proc. sympatyków tej partii wierzy w obietnice Donalda Trumpa. Innego zdania jest zaś 21 proc.

