"Mur dronowy" na wschodniej flance NATO. Europejscy liderzy podjęli decyzję

Świat
"Mur dronowy" na wschodniej flance NATO. Europejscy liderzy podjęli decyzję
Sztab Generalny ZSU
Kraje UE chcą budowy "muru dronowego" na wschodniej flance NATO

- To kluczowy krok na drodze do osiągnięcia wspólnej gotowości obronnej do 2030 roku - mówił Antonio Costa w trakcie konferencji prasowej po unijnym szczycie w Kopenhadze. Szef Rady Europejskiej ogłosił, że w trakcie spotkania europejscy przywódcy poparli flagowe projekty obronne, w tym utworzenie tzw. muru dronowego.

W Kopenhadze zorganizowany został specjalny szczyt Unii Europejskiej dotyczący bezpieczeństwa, w tym nowych projektów na wschodniej flance NATO. Po zakończeniu spotkania przed kamerami pojawili się Ursula von der Leyen, Antonio Costa i Mette Frederiksen.

 

Szef Rady Europejskiej opowiedział o szczegółach rozmów europejskich przywódców i pokrótce przedstawił wstępne ustalenia.

 

- Z zadowoleniem przyjmuję dokument konsultacyjny przedstawiony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas, a także szeroko poparte przez liderów wstępne priorytetowe projekty flagowe, które wzmocnią bezpieczeństwo Europy, w tym europejski mur dronowy i Straż Wschodniej Flanki - stwierdził.

 

ZOBACZ: Pierwsze szczegóły dotyczące zagranicznych wojsk w Ukrainie. "Tysiące"

 

- To kluczowy krok na drodze do osiągnięcia wspólnej gotowości obronnej do 2030 roku. Odzwierciedla to poważne zagrożenie, z jakim obecnie zmaga się wschodnia flanka - dodał.

"Mur dronowy" na wschodniej flance NATO. Zaangażowane kilka państw Sojuszu

Temat powstania tzw. muru dronowego na wschodniej flance NATO nabrał na sile w związku z kolejnymi naruszeniami przestrzeni powietrznej krajów Sojuszu przez rosyjskie bezzałogowce.

 

Pierwsze informacje o takim rozwiązaniu pojawiły się już w maju zeszłego roku. Nieoficjalnie informowano, że w projekt zaangażowanych jest sześć państw graniczących z Rosją: Norwegia, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i Polska. Zainteresowanie dołączeniem do inicjatywy wyrażały także Niemcy.

 

ZOBACZ: Europejska infrastruktura nieprzygotowana na wojnę. Niepokojący raport

 

- To nie będzie symboliczny mur. To prawdziwy mur. Technologia jest gotowa. Teraz potrzebujemy koordynacji politycznej na szczeblu UE lub NATO - mówił Martin Karkour, dyrektor ds. sprzedaży w niemieckiej firmie Quantum System, zaangażowanej w projekt.

 

Według wstępnych założeń "mur dronowy" ma opierać się na warstwowym systemie dronów rozpoznawczych, które zarządzane będą przez sztuczną inteligencję, a także specjalnych, mobilnych platform przeciwdronowych, czujników naziemnych i nadzoru satelitarnego.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Kopenhaga w przededniu szczytu UE. Tematem przewodnim bezpieczeństwo nad Bałtykiem
Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ANTONIO COSTAKOPENGAHAMUR DRONOWYŚWIATUNIA EUROPEJSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 