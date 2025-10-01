"Mur dronowy" na wschodniej flance NATO. Europejscy liderzy podjęli decyzję

- To kluczowy krok na drodze do osiągnięcia wspólnej gotowości obronnej do 2030 roku - mówił Antonio Costa w trakcie konferencji prasowej po unijnym szczycie w Kopenhadze. Szef Rady Europejskiej ogłosił, że w trakcie spotkania europejscy przywódcy poparli flagowe projekty obronne, w tym utworzenie tzw. muru dronowego.

W Kopenhadze zorganizowany został specjalny szczyt Unii Europejskiej dotyczący bezpieczeństwa, w tym nowych projektów na wschodniej flance NATO. Po zakończeniu spotkania przed kamerami pojawili się Ursula von der Leyen, Antonio Costa i Mette Frederiksen.

Szef Rady Europejskiej opowiedział o szczegółach rozmów europejskich przywódców i pokrótce przedstawił wstępne ustalenia.

- Z zadowoleniem przyjmuję dokument konsultacyjny przedstawiony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas, a także szeroko poparte przez liderów wstępne priorytetowe projekty flagowe, które wzmocnią bezpieczeństwo Europy, w tym europejski mur dronowy i Straż Wschodniej Flanki - stwierdził.

ZOBACZ: Pierwsze szczegóły dotyczące zagranicznych wojsk w Ukrainie. "Tysiące"

- To kluczowy krok na drodze do osiągnięcia wspólnej gotowości obronnej do 2030 roku. Odzwierciedla to poważne zagrożenie, z jakim obecnie zmaga się wschodnia flanka - dodał.

"Mur dronowy" na wschodniej flance NATO. Zaangażowane kilka państw Sojuszu

Temat powstania tzw. muru dronowego na wschodniej flance NATO nabrał na sile w związku z kolejnymi naruszeniami przestrzeni powietrznej krajów Sojuszu przez rosyjskie bezzałogowce.

Pierwsze informacje o takim rozwiązaniu pojawiły się już w maju zeszłego roku. Nieoficjalnie informowano, że w projekt zaangażowanych jest sześć państw graniczących z Rosją: Norwegia, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i Polska. Zainteresowanie dołączeniem do inicjatywy wyrażały także Niemcy.

ZOBACZ: Europejska infrastruktura nieprzygotowana na wojnę. Niepokojący raport

- To nie będzie symboliczny mur. To prawdziwy mur. Technologia jest gotowa. Teraz potrzebujemy koordynacji politycznej na szczeblu UE lub NATO - mówił Martin Karkour, dyrektor ds. sprzedaży w niemieckiej firmie Quantum System, zaangażowanej w projekt.

Według wstępnych założeń "mur dronowy" ma opierać się na warstwowym systemie dronów rozpoznawczych, które zarządzane będą przez sztuczną inteligencję, a także specjalnych, mobilnych platform przeciwdronowych, czujników naziemnych i nadzoru satelitarnego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni