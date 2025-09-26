- Mam wrażenie, że straciliśmy dziejową szansę na naprawianie rzeczy, które zrobili ci źli ludzie przez osiem lat, i nie jest to powód do żartu - powiedział do Rafała Trzaskowskiego jeden z uczestników Campus Academy. Dodał, że jeśli PiS wygra wybory, "będziemy mieli tutaj III Rzeszę". - Ale to co, mamy płakać? Zbierzmy się, wyciągnijmy wnioski, nie samobiczujmy się - zaapelował Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski podczas panelu na Campus Academy 2025 udzielił pierwszego wywiadu po przegranych wyborach prezydenckich. W pierwszej części rozmowy, pytany przez dziennikarzy, wspomniał, że wielu ludzi w Polsce ma traumę w związku z wynikiem głosowania z 1 czerwca.

W sesji pytań od uczestników kampusu jeden z nich zwrócił się do Trzaskowskiego, oceniając, że zaprzepaszczona została "dziejowa szansa na naprawianie tych wszystkich rzeczy, które zrobili ci źli ludzie przez osiem lat". Dodał, przy tym, że nie jest to dla niego powód do żartu.

- Fakt jest taki, że przez następne pięć lat albo nic się nie zmieni, bo będziemy mieli liberalny rząd i prawicowego prezydenta, albo prawica wygra za dwa lata i będziemy mieli tutaj III Rzeszę, bo mamy skrajną prawicę w Polsce - powiedział uczestnik panelu.

Wywiad z Trzaskowskim. "Czasem trzeba robić dobrą minę do złej gry"

Rafał Trzaskowski odparł, że być może został źle zrozumiany. - Ja nie zażartowałem sobie z tego, że ludzie są w traumie. Uważam tylko, że trzeba wyciągnąć z tego wnioski. W życiu czegoś takiego nie widziałem, to znaczy nie widziałem tylu ludzi w traumie i tylu, którzy odebrali wynik tych wyborów tak osobiście; którzy łapią mnie za rękę - wyjaśnił prezydent Warszawy.

Żartem - jak mówił Trzaskowski - było w jego wypowiedzi jedynie to, że powinien ukryć się pod kołdrą, ponieważ przegrał wybory. Podkreślił jednak, że w takich sytuacjach są tylko dwie możliwości: poddać się lub wstać i walczyć dalej.

- Jedyną receptą jest po prostu wyjść i dalej walczyć, i wykonywać swoją robotę, jak najlepiej potrafimy, nawet czasami nadrabiając, czasami właśnie sobie żartując, robiąc dobrą minę do złej gry - podkreślił Trzaskowski.

Apelował, że nie ma co się obrażać na "tę drugą część Polski, mówiąc, że "oni mi wybrali prezydenta" Nawrockiego. - Ja tego, broń Boże, nie lekceważę. Mówię tylko: Zbierzmy się i idźmy do przodu - dodał.

"Przegrzaliśmy atak na prezydenta Nawrockiego"

- Mam takie poczucie, że ja się bardzo szybko pozbierałem i chciałbym po prostu oddać to doświadczenie innym, i powiedzieć: kurde, no to ja przegrałem, ja się poskładałem. Mam robotę, zasuwamy. Chciałbym wam oddać tę energię - powiedział do uczestników Campus Academy

- Niektórzy mówią, tak jak pan, że to latami będzie trwało. Ale to co - mamy płakać? Zbierzmy się, wyciągnijmy wnioski, nie samobiczujmy się, nie róbmy ekspiacji, tylko do przodu - zwrócił się do mężczyzny, który zadawał mu pytanie.

Trzaskowski powtórzył także to, co mówił wcześniej podczas pierwszego wywiadu po przegranych wyborach. - Jeżeli przegrzaliśmy absolutnie atak na prezydenta Nawrockiego, dlatego że to w pewnym momencie zaczęło być kontrproduktywne, to wyciągnijmy z tego wnioski. To przestańmy się dzisiaj nabijać, że on mówi źle po angielsku, bo to po prostu nie działa, ludzie mają to gdzieś, i to, że zasuwa snus. Niektórym się to podoba, "fajny chłop" - przekazał.

Były kandydat na prezydenta ocenił, że dzisiaj najwyraźniej wygrywają ci, którzy mają kanały dotarcia w mediach społecznościowych i ci, którzy "wrzucają zdjęcia z siłowni", przemawiają prostymi odpowiedziami na trudne pytania i są antyestablishmentowi.