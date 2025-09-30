Południowokoreański minister ds. zjednoczenia ostrzega przed możliwym atakiem Korei Północnej. Czung Dong-Jung oświadczył, że Pjongjang ma zdolności wojskowe, by uderzyć w kontynentalne Stany Zjednoczone. Zdaniem polityka, informacja ta powinna uświadomić światowym liderom skalę północnokoreańskiej mobilizacji.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Berlinie, gdzie odbywają się uroczystości z okazji zjednoczenia Niemiec, południowokoreański polityk stwierdził, że świat powinien na poważnie podejść do procesu zbrojeniowego w Korei Północnej.

Korea Północna ma "zdolności" do ataku na USA. Minister alarmuje

- Korea Północna stała się jednym z trzech krajów zdolnych do ataku na kontynentalne Stany Zjednoczone – mówił dziennikarzom południowokoreański minister ds. zjednoczenia Czung Dong-Jung.

Polityk stwierdził, że obecna "strategiczna pozycja" Korei Północnej różni się znacząco od tej z czasu, gdy Kim Dzong Un odbył swój pierwszy szczyt z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Singapurze w 2018 roku.

Zdaniem Czunga, uznanie rzeczywistości, w której Korea ma realne szansę uderzyć w kontynentalne Stany Zjednoczone powinno stanowić "punkt wyjścia" w negocjacjach z reżimem.

Będzie szczyt Kim Dzong Un-Donald Trump?

Zapytany o prawdopodobieństwo zorganizowania ponownego szczytu między Kimem a Trumpem, Czung przyznał, że obaj przywódcy wyrazili chęć spotkania. Północnokoreański przywódca wielokrotnie nawiązywał do tego w swoich publicznych orędziach.

Czung zasugerował, że ewentualne reformy gospodarcze i większe otwarcie Północy na świat staną się możliwe "jedynie poprzez współpracę" z Seulem, gdyż Waszyngton może nie być skłonny do finansowania tego procesu, nawet w przypadku osiągnięcia porozumienia z Koreą Północną w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa.

Korea Północna i Południowa formalnie od ponad 70 lat pozostają w stanie wojny, ponieważ konflikt zbrojny z lat 1950-53 zakończył się podpisaniem porozumienia o rozejmie, a nie traktatu pokojowego.