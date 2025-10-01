Ryszard Petru ogłosił w mediach społecznościowych, że będzie się ubiegał o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. - Rolą i zadaniem partii Polska 2050 powinno być wpieranie koalicji poprzez realizację naszych postulatów programowych, rozszerzając tym samym poparcie dla naszej partii - napisał polityk. Opublikował też listę pięciu - jego zdaniem - kluczowych spraw do załatwienia.

Petru został posłem z ramienia Polski 2050 w 2023 roku. Osiem lat wcześniej dostał się do Sejmu z ramienia Nowoczesnej, której był założycielem i liderem.

Polska 2050. Petru chce fotela przewodniczącego

"Postanowiłem ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Podejmuję to wyzwanie wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku - i wiem, jak to zrobić. Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi" - napisał w swoim oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Wyraził też wdzięczność Szymonowi Hołowni za stworzenie ugrupowania i podziękował mu za włożony zapał. Dodał również, że był zwolennikiem udziału Szymona Hołowni w rządzie w randze wicepremiera, jednak ten "wybrał inną formę realizacji swego politycznego zaangażowania".

Petru zapowiada "powrót do źródeł"

Zapewnił, że szanuje tę decyzję, a działalność Hołowni "nie tylko w Polsce, ale i zagranicą tworzy nowe wyzwania dla naszego ugrupowania, jak również całej koalicji". Odniósł się w ten sposób do ubiegania się przez marszałka Sejmu o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Zdaniem Ryszarda Petru głównym zadaniem partii "powinno być wspieranie koalicji poprzez realizację naszych postulatów programowych rozszerzając tym samym poparcie dla partii".

"Potrzebujemy powrotu do źródeł: Polski przedsiębiorczej, zielonej, pamiętającej o potrzebujących" - wskazał.

Zauważył też, że ugrupowanie stoi przed innymi wyzwaniami niż dwa lata temu, wymieniając zagrożenia ze strony Rosji, drony naruszające przestrzeń powietrzną czy migranci forsujący polską granicę, wspierani przez białoruskie służby.

Na koniec wymienił pięć postulatów, które jego zdaniem powinna zrealizować partia: przedsiębiorczość, zielona transformacja, ludzkie sprawy, szczelne granice i bezpieczeństwo.

Polityk zaprosił do debaty na temat przyszłości swojego środowiska, aby "wybrać program, który pozwoli nam odzyskać wyborców i wspólnie z partnerami koalicyjnymi wygrać kolejne wybory". Zapewnił też, w ramach koalicji rządzącej "trzeba szukać kompromisów, ale nie poprzez media, ale w ramach koalicji. Wyborcy nam nie wybaczą sporów, stylu konfrontacji, głosowań niezgodnie ze stanowiskiem rządu".