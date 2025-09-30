Hołownia szuka pracy, rząd poprze kandydaturę? Padła deklaracja

- To pomysł Hołowni (...). Myślę, że to dobra kandydatura - w ten sposób rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił zgłoszenie marszałka Sejmu na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. - Trudno, aby rząd nie popierał takiej kandydatury - dodał. W programie "Graffiti" rzecznik odniósł się do rekomendacji na wicepremiera przedstawiciela z Polski 2050. - To będzie decyzja premiera - zaznaczył.

- To jest decyzja i pomysł Szymona Hołowni. Trudno, aby rząd nie popierał takiej kandydatury - tak zgłoszenie kandydatury na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców przez marszałka Sejmu ocenił rzecznik rządu Adam Szłapka. - Im więcej Polaków na międzynarodowych, ważnych stanowiskach, tym lepiej dla Polski - dodał.

Rzecznik zaznaczył, że nie powinno być problemu z poparciem dla Hołowni. - Myślę, że to dobra kandydatura - przekazał.

Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał gościa, czy minister Sikorski będzie teraz lobbował za Hołownią.

- Tych kontaktów międzynarodowych jest sieć, to nie tylko kontakty rządowe. Trzeba będzie czynić zabiegi, aby się to udało. To nie będzie proste. Bo dobrych kandydatur jest wiele - powiedział Szłapka.

- Poza trzymaniem kciuków, będziemy podejmować działania, aby pomóc w skutecznym doprowadzeniu tego do końca - zadeklarował rzecznik rządu.

WIDEO: Szymon Hołownia aplikuje do ONZ. Rząd poprze kandydaturę?

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rekomendacja Polski 2050 na stanowisko wicepremiera. "Premier zdecyduje"

Fijołek zapytał gościa, czy to nie jest ucieczka Hołowni z polskiej polityki. - Trudno mi to ocenić. To pytanie do niego samego - odpowiedział Szłapka.

- To on podejmuje decyzję dotyczące swojej przyszłości. W listopadzie kończy misję jako marszałek Sejmu - dodał. - Jak dalej zbuduje swoją karierę polityczną, to jest jego wybór - powiedział rzecznik.

Szłapka został zapytany o rekomendacje na stanowisko wicepremiera ze strony Polski 2050. We wtorek partia ma ogłosić, kto będzie wyznaczony na to stanowisko. Media nieoficjalnie informują, że ma to być Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

ZOBACZ: Szymon Hołownia chce odejść z polskiej polityki. "Złożyłem aplikację"

- To będzie decyzja premiera, czy zaakceptuje taką kandydaturę - odpowiedział rzecznik. - Donald Tusk będzie rozmawiał z liderami partii koalicyjnych o tym - dodał.

Szłapka odniósł się do napięć, które pojawiły się wewnątrz koalicji. Chodzi o głosowanie nad prezydenckim projektem dotyczącym KPO, który nie został odrzucony m. in. dzięki głosom posłów z Polski 2050. - Myślę, że napięcia w koalicji są normalną rzeczą. Szczególnie w systemie parlamentarno-gabinetowym - przekazał.

- Liczę, że dojrzałość polityczna tych najmłodszych stażem parlamentarzystów będzie wzrastała - dodał.

"Złożyłem aplikację do ONZ". Ruch marszałka Szymona Hołowni

W poniedziałek o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 opublikował na Facebooku list, w którym przekazał, że w piątek złożył aplikację "w publicznym naborze, ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)".

"Nigdy wcześniej Polaka nie było w takim miejscu w strukturach ONZ, a temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie. Te dwa lata nauczyły mnie zaś budować więź między państwami. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak ważne byłoby dodanie do tego ogromnego wyzwania polskiej i szerzej – wschodniej i północnoeuropejskiej perspektywy" - uzasadnił swój krok Hołownia.

ZOBACZ: Szymon Hołownia odchodzi z polskiej polityki. "To wygląda niesmacznie"

Wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) odpowiada obecnie za ochronę niemal 130 mln osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie. Kadencja obecnego UNHCR kończy się 31 grudnia 2025 r.

Wysoki Komisarz dąży do zapewnienia każdemu prawa do ubiegania się o azyl i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji lub przesiedlenia do państwa trzeciego. Ma również mandat do pomocy osobom ze statusem bezpaństwowca.

Siedziba UNHCR znajduje się w szwajcarskiej Genewie. Agencji dwukrotnie przyznano Pokojową Nagrodę Nobla - w latach 1954 i 1981. Za wybór Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców odpowiada sekretarz generalny ONZ, który, po ogłoszeniu rekrutacji i weryfikacji kandydatów, nominuje jednego lub jedną z nich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.