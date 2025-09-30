Czteroosobowa rodzina, w tym dwoje kilkuletnich dzieci, zginęło w wyniku uderzenia rosyjskiego drona na budynek mieszkalny. Do tragedii doszło we wsi Czerneczczyna w obwodzie sumskim - poinformował gubernator Ołeh Hryhorow. Władze są przekonane, że atak na obiekt cywilny był zamierzony.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła kolejny atak dronowy w regionie przygranicznym obwodu sumskiego. Jeden z bezzałogowców uderzył w budynek mieszkalny w gminie Krasnopole.

Wojna w Ukrainie. Kolejny atak Rosji na obiekty cywilne

Zginęło małżeństwo oraz ich dwaj synowie - w wieku czterech i sześciu lat. Ratownicy wydobyli ich ciała spod gruzów zniszczonego domu - podaje "The Kyiv Independent".

"To straszna i niepowetowana strata dla całej wspólnoty i obwodu. Składam szczere kondolencje rodzinie i bliskim. Śmierć rodziny w Czerneczczynie to tragedia, której nigdy nie zapomnimy i nie wybaczymy" - napisał na Telegramie szef władz wojskowych obwodu sumskiego Ołeh Hryhorow.

ZOBACZ: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. W powietrzu setki dronów

Północno-wschodni obwód sumski jest regularnie poddawany atakom Rosjan. Z uwagi na powtarzające się fale uderzeń dronowych ogłoszono już setki ewakuacji na tym terenie, przesiedlając ludność w rejony mniej zagrożone lub bardziej odporne na agresję militarną Kremla.

Wojna w Ukrainie. Zełenski uspokajał ws. ofensywy na obwód sumski

Według ukraińskich władz Rosja rozpoczęła w maju letnią ofensywę w północno-wschodnich i wschodnich regionach Ukrainy, w tym także na froncie obwodu sumskiego. Armii rosyjskiej udało się wówczas zająć kilka wiosek i podejść na odległość 20 km do stolicy regionu.

"Na ten moment możemy stwierdzić, że rosyjska operacja ofensywna na Sumy została całkowicie udaremniona przez nasze siły" - poinformował w połowie września prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

ZOBACZ: Wojskowi krytykują nową strategię obronną USA. Obawy o priorytety i rolę Ameryki na świecie

Dodał wówczas, że "walki trwają na terenach przygranicznych obwodu sumskiego, ale rosyjskie zgrupowanie w rejonie sumskim utraciło zdolności ofensywne z powodu poniesionych strat".