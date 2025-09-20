Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na Ukrainę. Użyto prawie 600 dronów i kilkadziesiąt pocisków manewrujących. Trzy osoby nie żyją - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski.

W nocy z piątku na sobotę rosyjskie siły przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że zginęły trzy osoby, zaś kilkadziesiąt jest rannych.

Ukraina. Zmasowany nalot Rosji

Rosja użyła 579 dronów Shahed i wabików różnych typów, osiem pocisków balistycznych Iskander-M/KN-23 wystrzelonych z rejonu Jejska w Rosji i okupowanego Krymu oraz 32 pociski manewrujące Ch-101 z obwodu saratowskiego - podały w sobotę ukraińskie Siły Powietrzne.

ZOBACZ: Polskie Wojsko poderwało myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"

"Ataki wymierzone były w Dniepr i jego obwód, a także w obwody mikołajowski, czernihowski, zaporoski oraz miejscowości w obwodach połtawskim, kijowskim, odeskim, sumskim i charkowskim. Wróg celował w naszą infrastrukturę, osiedla mieszkaniowe i przedsiębiorstwa cywilne" - napisał Zełenski na platformie X.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosji

Ofiary śmiertelne rosyjskiego ataku to mieszkańcy Dniepra, obwodu czernihowskiego i chmielnickiego. W Dnieprze 26 osób zostało rannych, władze obwodu czernihowskiego przekazały informację o ośmiu rannych.

Rosyjskie pociski uszkodziły w Dnieprze prywatne domy, zabudowania gospodarcze, garaże oraz obiekty przedsiębiorstw.

Z kolei w sobotę nad ranem wojska rosyjskie zaatakowały Mikołajów i obwód kijowski. Uszkodzono m.in. budynki mieszkalne.



"Każdy taki atak nie jest koniecznością militarną, lecz celową strategią Rosji, mającą na celu terroryzowanie ludności cywilnej i niszczenie naszej infrastruktury" - napisał Wołodymyr Zełenski.

ZOBACZ: Rosyjskie myśliwce w przestrzeni Estonii. Donald Trump zabrał głos

"Dlatego potrzebna jest zdecydowana reakcja międzynarodowa. Ukraina udowodniła, że ​​potrafi bronić siebie i Europę, ale aby stworzyć niezawodną tarczę, musimy działać razem: wzmocnić obronę powietrzną, zwiększyć dostawy broni i rozszerzyć sankcje wobec rosyjskiej machiny wojennej i sektorów, które ją finansują. Każde ograniczenie Rosji ratuje życie. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają i nas wspierają" - dodał.

Atak Rosji na Ukrainę. W Polsce poderwano myśliwce

W związku rosyjskim atakiem rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ w sobotę ok. g. 5:30.

Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji, poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie. Po g. 7 przekazano, że akcja została zakończona.