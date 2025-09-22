Korea Północna jest gotowa wznowić dialog z USA, jeśli Waszyngton zrezygnuje z żądań dotyczących denuklearyzacji - oświadczył Kim Dzong Un. Kim przyznał, że ma dobre wspomnienia ze spotkań z Donaldem Trumpem i dodał, że broń nuklearna jest dla jego kraju kwestią przetrwania wobec zagrożeń ze strony USA i Korei Południowej.

Podczas wystąpienia na forum Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, Kim stwierdził, że nie ma powodu, by Korea Północna unikała dialogu z USA, jeśli Waszyngton "zrezygnuje z absurdalnej obsesji denuklearyzacji, zaakceptuje realia i będzie chciał rzeczywistego pokojowego współistnienia".

- Mam osobiste dobre wspomnienia ze spotkań z obecnym prezydentem USA Donaldem Trumpem - powiedział Kim, jak relacjonuje KCNA.

Kim spotkał się z Trumpem trzykrotnie podczas pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu.

Korea Północna. Kim Dzong Un: USA i Korea Południowa nam zagrażają

Kim dodał, że produkcja broni nuklearnej jest dla Pjongjangu "kwestią przetrwania wobec poważnych zagrożeń" ze strony Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej.

Najwyższy Przywódca Korei Północnej podkreślił, że nadal odrzuca ostatnie gesty Waszyngtonu i Seulu zachęcające do dialogu ponieważ – jak to określił - "ich podstawowym celem jest osłabienie jego kraju i zniszczenie jego władzy".

Zdaniem Kima propozycja Seulu stopniowego wygaszenia programu nuklearnego Pjongjangu "potwierdza te zamiary".

Korea Północna dokonała w latach 2006-2017 sześciu próbnych eksplozji nuklearnych i kontynuuje rozbudowę swojego programu nuklearnego, mimo daleko idących międzynarodowych sankcji.