Zapytali Polaków o reparacje od Niemiec. Większość nie ma wątpliwości

Ponad połowa Polaków uważa, że Niemcy powinni wypłacić państwu polskiemu reparacje za zbrodnie wyrządzone podczas II wojny światowej - wynika z najnowszego sondażu SW Research. Niemal co czwarta osoba biorąca udział w badaniu nie ma na ten temat zdania.

Sondaż SW Research został przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski, a osoby biorące udział w badaniu odpowiedziały na pytanie: "Czy uważasz, że Niemcy powinny zapłacić Polsce reparacje za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej?"

Polacy o reparacjach. Jest nowy sondaż

Ponad połowa ankietowanych (59,1 proc.) odpowiedziała twierdząco. 39,1 proc. wybrał opcję "zdecydowanie tak", a 20 proc. "raczej tak".

Zdecydowanie mniej osób stoi na stanowisku, że reparacje się Polsce nie należą - zdaniem 11,5 proc. raczej się nie należą, a wg. 6,4 proc. zdecydowanie nie. Prawie co czwarty pytany nie ma w tym temacie zdania (23 proc.).

ZOBACZ: Polacy o zestrzeliwaniu rosyjskich myśliwców przez NATO. Najnowszy sondaż

Badanie przeprowadzono w dniach 16-17 września. W tych dniach, jednym z głównych tematów w przestrzeni publicznej była wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Niemczech. Głowa polskiego państwa miała poruszyć kwestię reparacji podczas rozmów z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem a także z kanclerzem Friedrichem Merzem.

- Po tych rozmowach mam głębokie przekonanie, że my Polacy powinniśmy mówić w tej kwestii jednym głosem. To jest nasze zobowiązanie - mówił Nawrocki.

Prezydent Nawrocki chce reparacji. Mówił o wzmacnianiu polskiej armii

Twierdził też, że możliwą formą spłaty reparacji miałyby być wydatki na polskie siły zbrojne.

ZOBACZ: Cicha współpraca Pekinu i Moskwy. Tajna korespondencja ujawniona

- Z jednej strony Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje budując siłę polskiego wojska, potencjału zbrojnego, a jednocześnie wzmacniając to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO, która jest rejonem granicznym toczącej się obecnie wojny, szczególnie po 10 września - mówił prezydent, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Reakcja strony niemieckiej pozostaje niezmienna - sprawa reparacji jest zamknięta.



- Z perspektywy Niemiec kwestia ta została już prawnie rozstrzygnięta - oświadczyła rzeczniczka prezydenta Steinmeiera.