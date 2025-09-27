67 proc. badanych opowiada się za zestrzeliwaniem rosyjskich myśliwców, które naruszą przestrzeń powietrzną państw NATO - wynika z najnowszego sondażu. Przeciwko temu rozwiązaniu jest 8,7 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie miało natomiast 24,2 proc. uczestników badania.

W najnowszym sondażu pracowni SW Research dla Onetu zapytano respondentów, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie myśliwce, które naruszą ich przestrzeń powietrzną. Jak wynika z badania, twierdząco odpowiedziało w tej sprawie 67 proc. badanych. Przeciwnego zdania było natomiast 8,7 proc. Z kolei zdania nie miało 24,2 proc. pytanych.

Czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie myśliwce? Polacy odpowiadają

Z sondażu wynika także, że to mężczyźni częściej opowiadają się za zestrzeliwaniem maszyn agresora niż kobiety. Pozytywnie na ten pomysł zareagowało 73,4 proc. panów oraz 61,3 proc. pań.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że pozytywne reakcje na takie rozwiązanie rosną wraz z wiekiem respondentów. Twierdząco na zadane pytanie odpowiedziało 54,7 proc. dorosłych do 24 lat, z kolei w przypadku osób powyżej 50 lat było to 70,3 proc.

Jak zaznaczono, sondaż przeprowadzono w dniach 23-24 września metodą wywiadów on-line CAWI przy pomocy panelu internetowego SW Panel. Łącznie respondenci wypełnili 846 ankiet.

Rosyjskie prowokacje wobec państw NATO. Trump pozytywnie o strącaniu maszyn

Sondaż powstał po ostatnich prowokacjach, które wobec państw NATO zainicjowała Federacja Rosyjska. Na początku września w polską przestrzeń powietrzną wleciało kilkanaście rosyjskich dronów. Decyzją władz wszystkie bezzałogowce zostały strącone, a incydent doprowadził do zawnioskowania przez Polskę o uruchomienie art. 4 NATO.

Z kolei pod koniec miesiąca doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii przez kilka rosyjskich myśliwców. Samoloty agresora pozostały w niej przez 12 minut. Podobnie jak w przypadku Polski Estonia również wystąpiła z wnioskiem o uruchomienie art. 4 NATO.

Do rosyjskich prowokacji odniósł się prezydent USA Donald Trump, który w czasie spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w ramach 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku odpowiedział twierdząco na pytanie, czy państwa sojuszu powinny zestrzeliwać rosyjskie maszyny, które wlecą w ich przestrzeń powietrzną.