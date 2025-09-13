Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. Zginęły dwie osoby

Polska
Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. Zginęły dwie osoby
Facebook/OSP w Krzyczewie
Pożar w Kuzawce, zginęły dwie osoby

Dwie osoby zginęły w pożarze w Kuzawce w powiecie bialskim (woj. lubelskie). Ofiary to ojciec i syn. Jak przekazał w rozmowie z polsatnews.pl ogn. Wojciech Denicki z KM PSP w Białej Podlaskiej objęty pożarem drewniany dom uległ całkowitemu spaleniu.

W sobotę w nocy ok. godz. 3:00 strażacy zostali zadysponowani do pożaru we wsi Kuzawka. Zgłoszenie dotyczyło palącego się budynku.

 

- Spaleniu uległ dom drewniany kryty blachą - wyjaśnił ogn. Wojciech Denicki.

 

Jak dodał strażak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, po przyjeździe na miejsce strażacy zobaczyli budynek całkowicie objęty ogniem. Drewniana konstrukcja uległa doszczętnemu zniszczeniu.

 

- Obiekt jest cały do rozbiórki. Oprócz płonącego domu na miejscu spalił się także samochód - przekazał Denicki.

Pożar w Kuzawce. Ojciec i syn nie żyją

W pożarze zginęły dwie osoby - 81 letni ojciec i 52-letni syn. Na ten moment nie udało się ustalić przyczyn pożaru.

 

ZOBACZ: Tragiczna śmierć Polaka na wakacjach. Na wyspie wszczęto śledztwo

 

Akcję gaśniczą prowadziły trzy zastępy PSP i sześć jednostek z OSP.

 

Policja pod nadzorem prokuratura prowadzi czynności mające na celu wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

WIDEO: "Trzymać się jak najdalej". Jan Krzysztof Bielecki z radą dla prezydenta, wskazał na europosła
Patryk Idziak / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KUZAWKAOFIARYOJCIEC I SYNPOLSKAPOŻARSTRAŻ POŻARNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 