Dwie osoby zginęły w pożarze w Kuzawce w powiecie bialskim (woj. lubelskie). Ofiary to ojciec i syn. Jak przekazał w rozmowie z polsatnews.pl ogn. Wojciech Denicki z KM PSP w Białej Podlaskiej objęty pożarem drewniany dom uległ całkowitemu spaleniu.

W sobotę w nocy ok. godz. 3:00 strażacy zostali zadysponowani do pożaru we wsi Kuzawka. Zgłoszenie dotyczyło palącego się budynku.

- Spaleniu uległ dom drewniany kryty blachą - wyjaśnił ogn. Wojciech Denicki.

Jak dodał strażak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, po przyjeździe na miejsce strażacy zobaczyli budynek całkowicie objęty ogniem. Drewniana konstrukcja uległa doszczętnemu zniszczeniu.

- Obiekt jest cały do rozbiórki. Oprócz płonącego domu na miejscu spalił się także samochód - przekazał Denicki.

Pożar w Kuzawce. Ojciec i syn nie żyją

W pożarze zginęły dwie osoby - 81 letni ojciec i 52-letni syn. Na ten moment nie udało się ustalić przyczyn pożaru.

Akcję gaśniczą prowadziły trzy zastępy PSP i sześć jednostek z OSP.

Policja pod nadzorem prokuratura prowadzi czynności mające na celu wyjaśnić okoliczności zdarzenia.