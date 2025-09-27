Sanepid ostrzega. W wodzie z kranu wykryto groźne bakterie

Woda z kranu w rejonie kilku ulic Będzina nie nadaje się do spożycia. Taką decyzję wydał Sanepid po zbadaniu próbek. Zarządzono płukanie sieci i dodatkowe testy. Problemy z wodą wystąpiły również w Sosnowcu. Związane były z pracami prowadzonymi przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. przekazało informację o gorszej jakości wody w rejonie Będzina.

"W związku z pogorszeniem jakości wody w rzece Czarnej Przemszy, co wpłynęło na pracę Stacji Uzdatniania Wody Będzin, tymczasowo przełączyliśmy zasilanie na Stację Uzdatniania Wody Maczki. Obecnie prowadzone są prace związane z płukaniem i dezynfekcją sieci wodociągowej" - napisano w mediach społecznościowych.

W związku z tym Sanepid wydał decyzję o niezdatności wody do spożycia w rejonie Będzina. Chodzi o ulice obejmującym następujące ulice: Niepiekło, Rzeczna, Koszelew, Podskarpie, Siemońska (od ul. Żwirki i Wigury do ul. Koszelew), al. Kołłątaja (od ul. Koszelew do ul. Staszica), ul. Żwirki i Wigury nr 11, 13, 15, 22a, 26a, 28a.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie przekazało, że sytuacja jest monitorowana. Zaznaczono, że obecnie prowadzone są płukania sieci.

Odpowiednie służby sanitarne zostały poinformowane o tym zdarzeniu. MPWiK zleciło dodatkowe badania jakości wody.

Problemy z wodą wystąpiły również w Sosnowcu. Związane były z pracami prowadzonymi przez GPW od ul. Brzozowej do ul. Andersa. W trakcie doszło do tymczasowego pogorszenia jakości wody w rejonie Środuli.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu zbadała próbki wody pobrane we wtorek. Woda została warunkowo dopuszczona do spożycia, ale po przegotowaniu. Po kolejnym badaniu wyniki sugerują na poprawę jakości.