- Polska 2050 rekomenduje Szymona Hołownię na wicemarszałka Sejmu - ogłosiła po posiedzeniu Rady Krajowej wiceprzewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, że we wtorek partia wskaże kandydata na wicepremiera. - Podjęliśmy dziś istotne decyzje personalne - powiedział Hołownia. Jak zaznaczył, nie chce kandydować na przewodniczącego partii.

- Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu - przekazała na konferencji prasowej w sobotę, po posiedzeniu Rady, I wiceszefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Podkreśliła, że jej partia zamierza "dotrzymać słowa wobec koalicjantów", a Hołownia zaakceptował rekomendację. Jak zapewniła, "Polska 2050 jest uczciwym koalicjantem". - Koalicja to nie jest niewolnictwo. Mamy swoje zdanie, swoje DNA i będziemy tego pilnować - zastrzegła.

Szymon Hołownia z marszałka na wicemarszałka Sejmu. Polska 2050 zdecydowała

- Rada Krajowa podjęła też decyzję, że po zasięgnięciu opinii klubu we wtorek Rada Krajowa wskaże kandydata na wicepremiera. To są dwie pozycje, które Polska 2050, zgodnie z ustaleniami koalicyjnym, otrzymuje w momencie, kiedy następuje rotacja na stanowisku marszałka Sejmu - uzupełniła Pełczyńska-Nałęcz.

Sam Hołownia nadmienił, iż w Polsce 2050 zapadły "istotne decyzje personalne". Czujemy, że zbliża się 2027 rok i czas rozliczenia się z Polakami z tego, co do tej pory udało się zrobić (...). Potrzebna jest nowa droga na nowe czasy i tę drogę zamierzamy wspólnie wykuwać - oświadczył Szymon Hołownia.

Zaznaczył, że nie chce znów kandydować na przewodniczącego Polski 2050. - Doszedłem do wniosku, że to jest ten moment, ta chwila, dwa lata przed wyborami. Bardzo lubię szukać ludzi silniejszych i mądrzejszych od siebie, więc mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki wyłonią lidera, który w odpowiedzialny i sprawny sposób poprowadzi Polskę 2050 do zwycięstwa w 2027 roku - powiedział.

Szymon Hołownia nie chce ponownie startować na szefa Polski 2050

Marszałek Sejmu zastrzegł, że "oczywiście nigdzie się nie wybiera". - Będę służył radą, będę wspierał, ruszę w Polskę rozmawiać z naszymi strukturami - zadeklarował Hołownia.

W wyborach z 2023 roku Polska 2050 startowała w koalicji z PSL jako komitet Trzecia Droga, łącznie zdobywając ponad 14 procent głosów. Ta współpraca obu partii zakończyła się w czerwcu. Samodzielny start może się okazać ryzykowny, bo ostatnie sondaże rzadko wskazują na przekroczenie progu - zarówno w przypadku PSL, jak i Polski 2050.