Prawie połowa Polaków (48 proc.) uważa, że Szymon Hołownia nie powinien znaleźć się w rządzie, kiedy przestanie być marszałkiem Sejmu - wynika z badania Opinia24. Przeciwnego zdania jest co czwarty respondent. Najbardziej niechętni wobec lidera Polski 2050 w rządzie są wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz Konfederacji.

W sondażu Opinia24 dla radia RMF FM zapytano Polaków: "Czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu jako wicepremier lub minister po zakończeniu pełnienia funkcji marszałka Sejmu?".

Polityczna przyszłość Szymona Hołowni. Nowy sondaż

48 proc. respondentów uważa, że lider Polski 2050 nie powinien znaleźć się w rządzie. 26 proc. badanych wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 22 proc. - "raczej nie".

Przeciwnego zdania jest 25 proc. ankietowanych. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 6 proc. respondentów, a "raczej tak" 19 proc.

Aż 27 proc. nie ma zadania na ten temat.

Największą niechęć wobec Szymona Hołowni w rządzie wyrażali wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji - po 63 proc. Wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości taką opinię ma 49 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzano w dniach 4-6 sierpnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej o wielkości N=1003. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Zmiana marszałka Sejmu w umowie koalicyjnej

Przedstawiona w listopadzie 2023 roku umowa koalicyjna podpisana między KO, Trzecią Drogą i Lewicą zakłada, że gospodarz Sejmu zostanie zmieniony w połowie kadencji.

Obecnie na tym stanowisku zasiada Szymon Hołownia, ale w niedalekiej przyszłości miałby go zastąpić przedstawiciel Lewicy. Kandydatem na to stanowisko jest Włodzimierz Czarzasty, który obecnie pełni funkcję wicemarszałka.