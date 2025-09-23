Koniec z psami na łańcuchach? Sejm pracuje nad nowym projektem

Członkowie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt pracują nad nowym projektem ustawy, który ma znacząco poprawić los czworonogów. Głównym założeniem jest zakaz stałego trzymania psów na uwięzi. Projekt zakłada również zwiększenie świadomości społecznej w zakresie praw zwierząt.

Jak zapowiedziała przewodnicząca komisji, wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela (KO), poselski projekt będzie pierwszym, który zostanie przepracowany przez komisję. Członkowie komisji rozpatrzą poprawki do projektu na wtorkowym posiedzeniu.

Komisja kieruje wzrok na prawa zwierząt. "Polacy chcą zmian"

W celu przyspieszenia prac nad procedowaniem nowych przepisów, członkini komisji, posłanka Katarzyna Piekarska (KO) wyraziła swoją otwartość na przyjęcie zasadnych poprawek.

"W tym projekcie chodzi tylko o to, aby odpiąć psy ze stałej uwięzi, żeby one nie wisiały całe życie na łańcuchach przy budzie. Proponujemy odpowiedniej wielkości kojce, choć naszym zdaniem pies to zwierzę towarzyszące, które powinno być z człowiekiem w domu. Niestety nie wszędzie tak będzie, więc trzeba mu zapewnić odpowiednie, dobre warunki" - podkreśliła.

ZOBACZ: Warszawskie zoo wprowadza obostrzenia. Nie można zbliżać się do zwierząt

Piekarska przypomniała o projekcie obywatelskim, pod którym podpisało się ponad pół miliona osób. Zakładał on bowiem podobne rozwiązania.

"Widać, że Polki i Polacy chcą dobrej zmiany dla zwierząt" - zaznaczyła. Jak jednak wskazała posłanka, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, równie ważna w tej kwestii jest edukacja społeczeństwa. Według Piekarskiej nowa podstawa programowa dla szkół powinna zawierać wątek dotyczący ochrony praw zwierząt.

Jak przekazała posłanka, komisja powinna zakończyć prace nad projektem już podczas wtorkowego posiedzenia. Zapowiedziała ona tym samym kolejny projekt, który zajmie się zakazem chowu lub hodowli zwierząt futerkowych w celach komercyjnych.

Powstaje nowy projekt ustawy. Skierowany do właścicieli czworonogów

Powyższy projekt, nad którym komisja będzie pracować we wtorek, zakłada zakaz utrzymywania psów na uwięzi. Aktualnie opiekunom przepisy pozwalają na trzymanie "na łańcuchu" zwierząt domowych w sposób stały nie dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Nierozwiązanym pozostaje jednak fakt, jak trudne do zweryfikowania są owe przepisy.

Projekt zakłada możliwość tymczasowego trzymania na uwięzi w dwóch przypadkach: podczas spaceru lub jego transportu.

Dodatkowo zaostrzone zostaną regulacje dotyczące wielkości kojców. Wedle nowego projektu, będą one miały być zależne od wysokości psa w kłębie. Wysokość w kłębie rozumiana jest jako pionowy rozmiar zwierzęcia czworonożnego, liczony od poziomu ziemi do najwyższego punktu tułowia, położonego na szczycie łopatek.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Nowy zakaz hodowli niebezpiecznej rasy. Kilkaset zwierząt zagrożonych

Zatem w przypadku, gdy pies utrzymywany jest w kojcu, właściciel będzie zobowiązany do zapewnienia zwierzęciu o wysokości w kłębie: poniżej 50 cm - powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 10 mkw.; pomiędzy 51 cm a 65 cm - powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 15 mkw.; powyżej 66 cm - powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 20 mkw.

Z kolei w przypadku, gdy właściciel zdecyduje się trzymać w kojcu więcej niż jednego psa, powierzchnia na każde kolejne zwierzę będzie powiększana o połowę.

Pies utrzymywany w kojcu ma mieć zapewnioną możliwość ruchu poza nim - przynajmniej dwa razy w ciągu dnia.

Prawa zwierząt w sejmie. Co dalej z ustawą łańcuchową?

Do nadzwyczajnej komisji ds. ochrony zwierząt skierowanych zostało łącznie dziesięć projektów ustaw, w tym dziewięć poselskich. Jej członkowie zajmowali się jednak dotychczas najbardziej obszernym z nich - obywatelskim projektem tzw. ustawy łańcuchowej.

Zakłada on bowiem, poza tytułowym zakazem trzymania psów na uwięzi, wprowadzenie innych zmian, takich jak zakaz fajerwerków, sprzedaży detalicznej żywych ryb (z wyjątkiem akwariowych), czy ustanowienie surowszych kar za znęcanie się nad zwierzętami i ich zabijanie.

ZOBACZ: Ekoschemat dobrostan zwierząt – jakie zmiany na korzyść hodowców mogą zostać wprowadzone?

Pozostałe projekty ustaw, skierowane do komisji zakładają m.in.: wprowadzenie zakazu chowu lub hodowli w celach komercyjnych zwierząt futerkowych, umożliwienie samorządom decydowania o zakazie używania fajerwerków, czy zakazanie zarobkowego przewozu osób (ponad sześciu pasażerów) pojazdami zaprzęgowymi z użyciem siły pociągowej zwierząt.

WIDEO: Brak leków w Polsce większym zagrożeniem niż drony. Zandberg ostrzega przed destabilizacją Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kk / mjo / polsatnews.pl