Szukasz pracy? To najbardziej przyszłościowe zawody do 2030 roku
Rynek pracy do 2030 roku przejdzie duże zmiany. To efekt rozwoju technologii, starzenia się społeczeństw oraz rosnącej roli ekologii. Które branże zyskają na znaczeniu? Raporty WEF i Cedefop wskazują konkretne trendy.
W obecnych czasach wielu młodych (i nie tylko) ludzi zadaje sobie pytanie, w jakim kierunku warto się rozwijać, aby zwiększyć swoje szanse na stabilną pracę i dobre zarobki w najbliższych latach. Pomocne są w tym analizy instytucji, które regularnie monitorują zmiany na rynku pracy.
Zawody przyszłości według globalnych trendów
Jak wynika z raportu World Economic Forum, do 2030 roku najszybciej będą rosły miejsca pracy związane z nowymi technologiami, cyfryzacją i zieloną transformacją. Do zawodów o największym potencjale zaliczają się m.in.:
- specjaliści ds. Big data
- inżynierowie FinTech
- specjaliści ds. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
- programiści oraz twórcy aplikacji
- specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa
- specjaliści ds. pojazdów autonomicznych i elektrycznych
- kierowcy samochodów dostawczych
- inżynierowie ds. energii odnawialnej oraz inżynierowie środowiska
- projektanci UI/UX
- inżynier DevOps
- specjaliści ds. IoT (Internet of Things)
Jednocześnie utrzymuje się duże zapotrzebowanie na pracowników opieki zdrowotnej: pielęgniarki, pracowników socjalnych i doradców, co jest efektem starzenia się społeczeństw i wzrostu znaczenia sektora zdrowia.
Jakie zawody zyskają na znaczeniu w Polsce?
Również na polskim rynku pracy obserwuje się stosunkowo zbliżone trendy. Z prognoz Cedefop wynika, że do 2035 roku największe zapotrzebowanie będzie dotyczyć specjalistów z wysokimi i średnimi kwalifikacjami, zwłaszcza w sektorach nowoczesnych technologii, ochrony zdrowia, budownictwa i transportu.
W najbliższych latach pracodawcy najczęściej będą też poszukiwać:
- lekarzy
- pielęgniarek
- inżynierów
- programistów
- analityków
- kierowców
- operatorów maszyn
Rośnie też rola specjalistów IT i ekspertów ds. nowych technologii. Jednocześnie prognozowany jest spadek zatrudnienia w tradycyjnych sektorach, takich jak rolnictwo, rybołówstwo, handel. usługi czy proste usługi biurowe.
Według prognoz Cedefop, w ciągu najbliższych 10 lat (do 2035 roku) zatrudnienie w Polsce wzrośnie o około 900 tysięcy osób, a tempo wzrostu utrzyma się na poziomie zbliżonym do średniej dla całej Unii Europejskiej (ok. 0,4 proc. rocznie)
TOP 10 umiejętności przyszłości, które warto już szlifować
Na bazie wspomnianej analizy World Economic Forum z 2025 roku, wśród priorytetowych umiejętności, które już dziś są ważne i których znaczenie będzie nadal rosnąć w nadchodzących latach, znajdują się:
- sztuczna inteligencja i analiza danych
- myślenie analityczne
- myślenie kreatywne
- odporność psychiczna, elastyczność i szybkie dostosowywanie się do zmian
- kompetencje technologiczne
- przywództwo i wpływ społeczny
- ciekawość świata oraz gotowość do uczenia się przez całe życie
- myślenie systemowe
- wyszukiwanie i rozwijanie talentów
- motywacja i samoświadomość
Rozwijanie umiejętności cenionych na rynku pracy może odbywać się na wiele sposobów. Dobrze jest korzystać z dostępnych kursów online, szkoleń branżowych czy materiałów edukacyjnych udostępnianych przez renomowane platformy, zarówno polskie, jak i zagraniczne.