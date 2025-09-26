Szukasz pracy? To najbardziej przyszłościowe zawody do 2030 roku

Rynek pracy do 2030 roku przejdzie duże zmiany. To efekt rozwoju technologii, starzenia się społeczeństw oraz rosnącej roli ekologii. Które branże zyskają na znaczeniu? Raporty WEF i Cedefop wskazują konkretne trendy.

W obecnych czasach wielu młodych (i nie tylko) ludzi zadaje sobie pytanie, w jakim kierunku warto się rozwijać, aby zwiększyć swoje szanse na stabilną pracę i dobre zarobki w najbliższych latach. Pomocne są w tym analizy instytucji, które regularnie monitorują zmiany na rynku pracy.

Zawody przyszłości według globalnych trendów

Jak wynika z raportu World Economic Forum, do 2030 roku najszybciej będą rosły miejsca pracy związane z nowymi technologiami, cyfryzacją i zieloną transformacją. Do zawodów o największym potencjale zaliczają się m.in.:

specjaliści ds. Big data

inżynierowie FinTech

specjaliści ds. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

programiści oraz twórcy aplikacji

specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa

specjaliści ds. pojazdów autonomicznych i elektrycznych

kierowcy samochodów dostawczych

inżynierowie ds. energii odnawialnej oraz inżynierowie środowiska

projektanci UI/UX

inżynier DevOps

specjaliści ds. IoT (Internet of Things)

Jednocześnie utrzymuje się duże zapotrzebowanie na pracowników opieki zdrowotnej: pielęgniarki, pracowników socjalnych i doradców, co jest efektem starzenia się społeczeństw i wzrostu znaczenia sektora zdrowia.

Jakie zawody zyskają na znaczeniu w Polsce?

Również na polskim rynku pracy obserwuje się stosunkowo zbliżone trendy. Z prognoz Cedefop wynika, że do 2035 roku największe zapotrzebowanie będzie dotyczyć specjalistów z wysokimi i średnimi kwalifikacjami, zwłaszcza w sektorach nowoczesnych technologii, ochrony zdrowia, budownictwa i transportu.

W najbliższych latach pracodawcy najczęściej będą też poszukiwać:

lekarzy

pielęgniarek

inżynierów

programistów

analityków

kierowców

operatorów maszyn

Rośnie też rola specjalistów IT i ekspertów ds. nowych technologii. Jednocześnie prognozowany jest spadek zatrudnienia w tradycyjnych sektorach, takich jak rolnictwo, rybołówstwo, handel. usługi czy proste usługi biurowe.

Według prognoz Cedefop, w ciągu najbliższych 10 lat (do 2035 roku) zatrudnienie w Polsce wzrośnie o około 900 tysięcy osób, a tempo wzrostu utrzyma się na poziomie zbliżonym do średniej dla całej Unii Europejskiej (ok. 0,4 proc. rocznie)

TOP 10 umiejętności przyszłości, które warto już szlifować

Na bazie wspomnianej analizy World Economic Forum z 2025 roku, wśród priorytetowych umiejętności, które już dziś są ważne i których znaczenie będzie nadal rosnąć w nadchodzących latach, znajdują się:

sztuczna inteligencja i analiza danych

myślenie analityczne

myślenie kreatywne

odporność psychiczna, elastyczność i szybkie dostosowywanie się do zmian

kompetencje technologiczne

przywództwo i wpływ społeczny

ciekawość świata oraz gotowość do uczenia się przez całe życie

myślenie systemowe

wyszukiwanie i rozwijanie talentów

motywacja i samoświadomość

Rozwijanie umiejętności cenionych na rynku pracy może odbywać się na wiele sposobów. Dobrze jest korzystać z dostępnych kursów online, szkoleń branżowych czy materiałów edukacyjnych udostępnianych przez renomowane platformy, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

