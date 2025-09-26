Projekt budżetu na 2026 rok został przyjęty przez rząd - poinformowała kancelaria premiera. Teraz projekt trafi do Sejmu, a w ciągu kolejnych czterech miesięcy powinien zostać przekazany prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Według przedstawionego projektu budżetu wydatki państwa w 2026 roku wyniosą blisko 919 mld zł. Dochody mają osiągnąć wartość nieco ponad 647 mld zł, natomiast deficyt ma nie przekroczyć 271,7 mld zł.

"Budżet na 2026 rok zapewnia stabilność finansów publicznych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu rekordowych wydatków na bezpieczeństwo, zdrowie, edukację oraz inwestycje infrastrukturalne i energetyczne. W planie znalazły się także środki na kontynuację kluczowych programów społecznych. W przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,5 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 3 proc." - podała KPRM.

Pod koniec sierpnia wstępny projekt uwzględniał m.in. wydatki 247,8 mld zł na ochronę zdrowia i 200 mld zł na obronność.

Budżet na 2026 rok. "Poniżej progu ostrożnościowego"

"Relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych" - zapewniła kancelaria premiera w komunikacie.

Jak wynika z konstytucji, projekt ustawy budżetowej powinien trafić do Sejmu co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego, którego dotyczy. Uchwalona ustawa ma następnie zostać przekazana do podpisu prezydenta w ciągu czterech miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy.

ZOBACZ: Spór o ambasadorów. Premier Donald Tusk postawił sprawę jasno

Jeżeli formalności nie zostaną dopełnione, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Konstytucja stanowi, że głowa państwa ma 7 dni na podpisanie ustawy budżetowej lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego, który jest zobowiązany wydać orzeczenie w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od momentu jej otrzymania.