Polski poseł płynie do Gazy. MSZ: Jutro spotyka się sztab kryzysowy

- Będę się spotykał ze sztabem kryzysowym jutro - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski w "Punkcie Widzenia Szubartowicza", odnosząc się do ataku drona na flotyllę, którą podróżuje m.in. poseł Franciszek Sterczewski. Podkreślił przy tym, że jeśli flotylla z Polakami wpłynie na wody terytorialne Izraela, już "nie będziemy w stanie im pomóc".

W środę nad ranem poseł Franciszek Sterczewski przekazał, że statek pod polską banderą został zaatakowany przez drona. "W ciągu ostatniej godziny zaatakowano dronami kilka statków z pomocą humanitarną zgrupowanych u wybrzeży Grecji" - poinformował, wzywając polski rząd do "działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w Gazie".

- Mamy sztab kryzysowy, który się tym zajmuje. Zacznijmy od tego, że apelowaliśmy od dłuższego czasu, żeby nikt z obywateli Polski się nie wybierał ani do Strefy Gazy, ani w parę innych miejsc, no i ten apel jest ignorowany - skomentował to wydarzenie Władysław Bartoszewski w programie "Punkt Widzenia Szubartowicza".

Atak na flotyllę. W MSZ sztab kryzysowy

Wiceminister spraw zagranicznych podkreślił, że resort pozostaje w stałym kontakcie ze swoim izraelskim odpowiednikiem. Jak dodał, ambasador Izraela złożył już w tej sprawie wizytę w siedzibie MSZ.

- Monitorujemy sytuację. Będę się spotykał ze sztabem kryzysowym jutro również - powiedział. - Spodziewamy się, że ta flotylla - około 50 kutrów rybackich - może się dostać na terytorium Izraela prawdopodobnie w sobotę - dodał.

Powołując się na słowa ministra obrony Włoch, który ostrzegał przed naruszaniem granicy wodnej Izraela, Bartoszewski ostrzegł, że jeśli flotylla dostanie się na wody terytorialne tego kraju, "to nic im nie pomożemy". - To jest strefa wojny - zaznaczył.

Szubartowicz zapytał swojego gościa o sondę wicepremiera Radosława Sikorskiego zamieszczoną na portalu X. "Jeśli obywatel RP, nawet poseł, wielokrotnie ostrzegany, udaje się w rejon wojny, to państwo polskie powinno: pokryć koszty ewakuacji czy odzyskać koszty ewakuacji?" - zapytał Sikorski.

W sondzie szefa MSZ 78 proc. użytkowników odpowiedziało, że państwo powinno odzyskać koszty ewakuacji Polaków z flotylli. Poseł Sterczewski odpowiedział Sikorskiemu, że ma "obowiązek być tam, gdzie łamane są prawa człowieka". "Liczę, że rząd RP także stanie po stronie tych, którzy chcą zakończyć to ludobójstwo, zamiast wystawiać im rachunki" - napisał na X.

- (Sterczewski - red.) ma wolną wolę, może robić, co chce. Ale każdy człowiek, który robi coś, ponosi odpowiedzialność za swoje działania - odparł wiceszef MSZ. Mimo to zapewnił, że rząd zrobi wszystko, aby bezpiecznie ewakuować posła i dziennikarki przemieszczające się flotyllą. - Zrobimy wszystko, i o to apelujemy do Izraelczyków, żeby - nie daj Boże - nie stało im się coś złego - powiedział.

Global Sumud Flotilla w drodze do Gazy. "Jakby zareagowała Polska, gdyby postanowiła zacumować na Helu"

Ponadto Starczewski wyjaśnił, że wypłynięcie flotylli z pomocą humanitarną jest o tyle niebezpieczne, że Izrael może uznać, iż chce ona "siłowo naruszyć granicę, bo wody terytorialne są granicą".

- Jakby zareagowało państwo polskie, gdyby flotylla nie wiadomo skąd postanowiła zacumować na Helu? - zapytał dla porównania.

Dopytywany przez Szubartowicza, jakie jest zatem stanowisko Polski wobec wojny w Strefie Gazy, Bartoszewski podkreślił, że "nie ma miejsca dla Hamasu w Gazie", ponieważ jest on organizacją terrorystyczną - uznawaną za taką przez większość państw na świecie - a bojownicy powinni zostać rozbrojeni.

- Jesteśmy zwolennikami rozwiązania dwupaństwowego - sprecyzował Bartoszewski. Zauważył jednak, że Hamas oczekuje zniszczenia Izreala, natomiast z drugiej strony działania Izraela są "nieproporcjonalne do sytuacji". - Sytuacja wojenna nie wymaga tego, żeby strzelano do cywilów, żeby ich zabijano. I nie wymaga tego, żeby nie dopuszczać pomocy humanitarnej w takiej ilości, jaka jest tam potrzebna - powiedział.

Kończąc wątek wiceminister spraw zagranicznych ocenił, że "tam nie będzie pokoju", dopóki Hamas nie uwolni przetrzymywanych zakładników - tych, którzy wciąż żyją. - Nie ma zgody również państw arabskich, żeby Strefą Gazy zarządzał Hamas - podsumował.

Konflikt w Strefie Gazy. Giną cywile, pomoc humanitarna zablokowana

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Liczba ofiar po stronie ludności palestyńskiej w trwającej ofensywie Izraela na Strefę Gazy przekroczyła 65 tys. osób – poinformowały palestyńskie służby medyczne.

Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odpiera zarzuty, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić przekazywanie pomocy.

W misji flotylli uczestniczą Polacy, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".