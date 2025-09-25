Marynarka Wojenna Włoch wesprze międzynarodową flotyllę dla Strefy Gazy, ale tylko jednym okrętem - poinformowało w czwartek włoskie Ministerstwo Obrony. Nowy okręt "Alpino" zastąpi wysłaną tam wcześniej fregatę i nie będzie pełnił funkcji eskortowych.

Minister obrony narodowej Włoch Guido Crosetto poinformował, że fregata wysłana w środę kilka godzin po tym, jak konwój Global Sumud Flotilla (GSF) został zaatakowany przez drony w drodze do Gazy, zostanie zastąpiona innym okrętem. Polityk poinformował, iż fregata "Fasan" zostanie ponownie skierowana do udziału w misji "Bezpieczne Morze".

Włochy ograniczają wsparcie dla Gazy. Resort obrony wyjaśnia

"Należy powtórzyć - co także powiedziałem jasno w parlamencie - że włoskie jednostki nie wykonują zadania eskorty ani nie opuszczą wód międzynarodowych, gdyby flotylla postanowiła sforsować izraelską blokadę. Jednym z ich zadań jest niedopuszczenie do takiej ewentualności i uniknięcie możliwych negatywnych konsekwencji" - oświadczył Crosetto w komunikacie przekazanym przez Ministerstwo Obrony Włoch.

Polityk zaznaczył, że MSZ, które działa w ścisłej koordynacji z ministerstwem obrony, zaoferowało konkretne rozwiązanie, by umożliwić dostarczenie towarów mieszkańcom Strefy Gazy. Zagwarantowało też obecność w pobliżu flotylli okrętu wojskowego, gotowego do ewentualnego udzielenia jej wsparcia i pomocy.

"Narażenie ludzkiego życia na ryzyko na wodach, gdzie nie ma możliwości udzielenia pomocy, nie miałoby żadnego sensu i wywołałoby niepotrzebne zagrożenie" - ostrzegł włoski minister obrony.

Wcześniej Crosetto nazwał włoską pomoc dla Strefy Gazy "aktem człowieczeństwa, który jest obowiązkiem państwa wobec swoich obywateli".

Flotylla do Strefy Gazy. Międzynarodowa pomoc dla Palestyny

Oprócz Włoch do międzynarodowej akcji zdecydowała się w środę dołączyć również Hiszpania, o czym poinformował podczas wizyty w USA premier kraju Pedro Sanchez.

Globalna Flotylla Sumud to międzynarodowa inicjatywa cywilna, w której biorą udział przedstawiciele ponad 40 krajów rozmieszczeni na około 50 łodziach. Jej celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie pomocy Palestyńczykom, żyjącym na tym terytorium ogarniętym wojną i kryzysem humanitarnym.

Na pokładzie jednostek znajduje się wielu prawników, parlamentarzystów i aktywistów, w tym szwedzka działaczka klimatyczna Greta Thunberg. W akcji biorą udział również Polacy, m.in. poseł Franciszek Sterczewski czy dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz.