USA chwalą polską gospodarkę. "Jedna z największych historii sukcesu"

- Gdyby gospodarka Ukrainy była tej samej wielkości co gospodarka Polski, Ukraina sama finansowałaby swoje działania wojenne i wątpię, by Putin zaatakował - powiedział sekretarz skarbu USA Scott Benett. Polityk dodał też, że Europa powinna włożyć więcej wysiłku w zawarcie porozumienia pokojowego w Ukrainie. Odniósł się również do wtargnięcia rosyjskich dornów w polską przestrzeń,

W rozmowie ze stacją telewizyjną Fox Business Bessent został zapytany, co można zrobić, by powstrzymać Rosję i wojnę w Ukrainie. - To pytanie o to, co więcej mogą zrobić Europejczycy. Ta wojna jest na ich podwórku - odpowiedział minister.

- USA chcą zrobić więcej, ale Europejczycy muszą do nas dołączyć. Prezydent (USA Donald) Trump jednostronnie nałożył 25-procentowe cła na Indie za kupowanie rosyjskiej ropy - podkreślił.

Bessent powiedział, że Indie kupują rosyjską ropę ze zniżką, przetwarzają surowiec, a powstałe w ten sposób produkty trafiają do Europy. - Europa finansuje więc wojnę toczoną przeciwko niej. Chcemy, by nasi europejscy sojusznicy zrobili krok naprzód i skoncentrowali się na źródłach dochodów rosyjskiej gospodarki oraz na jej ropie - dodał Bessent.

Urzędnik zaznaczył, że Rosja poczyniła bardzo niewielkie postępy od początku inwazji. Rosyjska armia wydaje się, jego zdaniem, "osłupiała", a Putin zaczął w ostatnim czasie naruszać granice NATO. - Mogę powiedzieć, że USA nie zamierzają angażować żołnierzy ani nic podobnego. Będziemy sprzedawać Europejczykom broń, a oni mogą ją przekazać Ukrainie. Trump chce, by ta wojna się zakończyła - dodał.

"Gospodarka Polski to jedna z najwspanialszych historii sukcesu po upadku muru berlińskiego"

Prowadząca rozmowę Maria Bartiromo przypomniała, że dzień wcześniej rozmawiała w studiu z prezydentem RP Karolem Nawrockim, który składa wizytę w Nowym Jorku, w związku z czym zapytała Bessenta o rosyjskie drony w przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii.

- Rosjanie testują Europejczyków, a europejskie stanowisko musi się zaostrzyć. Muszą położyć na stole wszystko, co dotyczy sankcji gospodarczych - odpowiedział minister. Dodał, że "Polacy są wspaniałymi sojusznikami", przypominając, że Polska wydaje 5 proc. PKB na obronność.

- Gospodarka Polski to jedna z najwspanialszych historii sukcesu po upadku muru berlińskiego - ocenił. Zaznaczył, że w chwili upadku muru, pod koniec 1989 roku, gospodarki Polski i Ukrainy były tej samej wielkości, a teraz "gospodarka Polski jest trzy razy większa".

- Gdyby gospodarka Ukrainy była tej samej wielkości co gospodarka Polski, Ukraina sama finansowałaby swoje działania wojenne i wątpię, by Putin zaatakował - oznajmił Bessent.