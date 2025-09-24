Drony nad duńskim lotniskiem. "Przestrzeń powietrzna zamknięta"

Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem Aalborg jest zamknięta na czas nieokreślony z powodu aktywności dronów - podał duński portal politiken.dk.

- Przestrzeń powietrzna jest zamknięta, ponieważ zaobserwowano drony - powiedział Martin Svendsen, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu lotniska, cytowany przez duńską agencję prasową Ritzau.

Dania. Drony nad lotniskiem Aalborg

Duńska policja potwierdziła, że nad portem pojawiły się drony. Nie podano ich liczby.

Co najmniej cztery samoloty mające wylądować w Aalborgu zostały przekierowane na lotnisko w Kopenhadze. "Skupiamy się na bezpiecznym nadzorze ruchu lotniczego i współpracujemy z policją w celu rozwiązania tej sytuacji" - poinformowała we wpisie na Facebooku miejscowa baza Air Transport Wing duńskich sił powietrznych.

W poniedziałek późnym wieczorem z powodu pojawienia się kilku dużych dronów przez cztery godziny zamknięte było lotnisko Kastrup w Kopenhadze.

Policja oceniła, że za zdarzeniem stał kompetentny sprawca, a premierka Danii Mette Frederiksen incydent nazwała "najpoważniejszym jak dotąd atakiem na duńską infrastrukturę krytyczną". Szefowa duńskiego rządu nie wykluczyła, że doszło do operacji obcego państwa.